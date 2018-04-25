Круглосуточная стройка магазина «Пятерочка» изводит жителей Бердска

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 25 апреля, обратились недовольные жители дома по адресу: ул. Рогачева 10. Горожане жалуются на круглосуточный шум, который идет со стройки магазина «Пятёрочка».

— Через дорогу от нас строится магазин «Пятерочка». Строится круглосуточно, без перерывов. Ночью спать невозможно, потому что окна и форточки открыты настежь. Стучат, пилят постоянно. И наличие напротив стройки жилого дома их, кажется, абсолютно не смущает, — возмутилась Нина Иванова, жилец дома №10 по ул. Рогачева.

Руководитель административно-технической инспекции Бердска Павел Дятлов посоветовал горожанам обращаться в правоохранительные органы, чтобы зафиксировать «шумный факт».

— Жителям нужно сразу же обращаться в полицию. Необходимо, чтобы выехал дежурный полицейский наряд, оценил обстановку: действительно ли там есть шум. Что за шум — от работающих крана, лебедки или его-то еще. В общем, полиция должна установить факт шума и подтвердить все это в рапорте, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Павел Дятлов.

Из информации, указанной в полицейском рапорте, будет ясно, в какое время проводились работы: в разрешенное для строительных работ или запрещенное. Если в разрешенное, то необходимо будет сделать замеры шума, допустимы ли они нормами СанПиНа. Если же шум будет зафиксирован в запрещённое время, то тут вступят в действие 99-й 47-й областной законы, которые касаются шума в вечернее и ночное время.

— Подобные моменты нужно оценивать, исходя из конкретного случая. А чтобы конкретный случай зафиксировать, необходимо обратиться в полицию. Если же полиция будет говорить, что они этим не занимаются, то они будут неправы. Будут вводить граждан в заблуждение. Они должны оперативно отреагировать на обращение граждан. А дальше мы от полиции получим материал и будем его рассматривать и принимать решение в соответствии с действующим законодательством.

Это не первый случай, когда жители Бердска выражают свое недовольство событиями вокруг «Пятерочки». Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о жалобах на мусор, который сотрудники «Пятерочки» выносят в «чужие» контейнеры.