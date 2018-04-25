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Круглосуточная стройка магазина «Пятерочка» изводит жителей Бердска

Строители на ул. Рогчева шумят днем и ночью, мешая бердчанам жить. «Шумный факт» должна зафиксировать полиция и принять меры.

25.04.2018 Автор: Слава Душин Фото: Нины Ивановой 15 коммент.

Круглосуточная стройка магазина «Пятерочка» изводит жителей Бердска

Стройка магазина «Пятерочка» в Микрорайоне напротив дома №10 на ул. Рогачева

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 25 апреля, обратились недовольные жители дома по адресу: ул. Рогачева 10. Горожане жалуются на круглосуточный шум, который идет со стройки магазина «Пятёрочка».

— Через дорогу от нас строится магазин «Пятерочка». Строится круглосуточно, без перерывов. Ночью спать невозможно, потому что окна и форточки открыты настежь. Стучат, пилят постоянно. И наличие напротив стройки жилого дома их, кажется, абсолютно не смущает, — возмутилась Нина Иванова, жилец дома №10 по ул. Рогачева.

Руководитель административно-технической инспекции Бердска Павел Дятлов посоветовал горожанам обращаться в правоохранительные органы, чтобы зафиксировать «шумный факт».

— Жителям нужно сразу же обращаться в полицию. Необходимо, чтобы выехал дежурный полицейский наряд, оценил обстановку: действительно ли там есть шум. Что за шум — от работающих крана, лебедки или его-то еще. В общем, полиция должна установить факт шума и подтвердить все это в рапорте, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Павел Дятлов.

Из информации, указанной в полицейском рапорте, будет ясно, в какое время проводились работы: в разрешенное для строительных работ или запрещенное. Если в разрешенное, то необходимо будет сделать замеры шума, допустимы ли они нормами СанПиНа. Если же шум будет зафиксирован в запрещённое время, то тут вступят в действие 99-й 47-й областной законы, которые касаются шума в вечернее и ночное время.

— Подобные моменты нужно оценивать, исходя из конкретного случая. А чтобы конкретный случай зафиксировать, необходимо обратиться в полицию. Если же полиция будет говорить, что они этим не занимаются, то они будут неправы. Будут вводить граждан в заблуждение. Они должны оперативно отреагировать на обращение граждан. А дальше мы от полиции получим материал и будем его рассматривать и принимать решение в соответствии с действующим законодательством.

Это не первый случай, когда жители Бердска выражают свое недовольство событиями вокруг «Пятерочки». Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о жалобах на мусор, который сотрудники «Пятерочки» выносят в «чужие» контейнеры.


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(15) Комментариев

  1. пенсионер

    Очередное наведение тени на плетень. Кто-нибудь там видел кран или лебедку? Зато с новым магазином появятся десятки новых рабочих мест для бердчан. Вон в штат магазина набор открыт — висит объявление! ;)

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  2. Аноним

    а главное появится возможность отовариваться рядом с домом хороший подарок жителям микрорайона к Первомаю УРА ТОВАРИЩИ

    Thumb up 6 Thumb down 7

    • Галина

      А то у жителей рядом магазинов нет? Не смешите, Аноним.

      Thumb up 2 Thumb down 2

      • Аноним

        таких хороших нет , скачайте приложение акции всех магазинов и поймете какая пятерочка хорошая по акциям

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      • местный

        Галина, я сам являюсь постоянным покупателем Продсиба, хотя хожу нередко и в другие магазины: у всех есть свои сильные стороны.

        Район тот знаю не по наслышке действительно рядом именно Продсиб (и даже 2) , и еще лидер экономии вроде (на рогачева) и Мария-Ра.

        Мое мнение: конкуренция — это не только здорово и правильно, но и очень полезно для покупателей!

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        • Аноним

          «конкуренция — это не только здорово и правильно, но и очень полезно для покупателей!»

          Конкуренция? Вы серьезно? У нас? Вам сколько годиков? Вы наверно в деда мороза верите?

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  3. Аноним

    потерпите чуть чуть , зато коньяк будет на 300 р . дешевле , чем в рядом стоящих магазинах цвета денег

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  4. Ирина

    Поддерживаю возмущение жителей наглостью новых владельцев здания, которым плевать на закон и на своих потенциальных покупателей. И полицию вызывала, и видео есть, что в ночное время шумят, и в Роспотребнадзор обращалась. Результатов нет!

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  5. Поросёнок Пётр

    На этом небольшом пяточке и без Пятёрочки находиться два крупных Продсиба с Марией-ра в придачу, зачем там ещё один продовольственный магазин %) Пожалуй это рекорд по концентрации подобных торговых точек.

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  6. Аноним

    почему наш продсиб не стал миллиардером

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  7. Аноним

    Зачем нам столько магазинов в городе? О каких рабочих местах здесь идёт речь, мизер. Городу нужны предприятия на сотни рабочих мест для рабочих профессий, а не эти торговые лавки, которых уже более чем достаточно. Не город, а одно большое «купи-продай»….

    Thumb up 1 Thumb down 2

  8. Ирина

    Люди, вы что обсуждаете?! Речь идет не о том, сколько нужно или можно магазинов, а о соблюдении закона. Предлагаю не трепачам, а страдающим от шума коллективно подать жалобу в прокуратуру.

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