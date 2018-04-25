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Разбитой дороге ул. Первомайской в Бердске грозит только ямочный ремонт в 2018 году

УКС проводит корректировку проектно-сметной документации на капремонт дороги. Фиксируются все провалы, которые нужно будет устранить до укладки асфальта.

25.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Разбитой дороге ул. Первомайской в Бердске грозит только ямочный ремонт в 2018 году

Отрезок ул. Первомайской от ул. Ленина до трассы М-52 ранней весной из-за ям и провалов с трудом преодолевают автомобилисты

Ремонт дороги по ул. Первомайской обсуждали на совете старейшин 25 апреля в Бердске.

С ул. Первомайской ничего не понятно, обратился к начальнику управления градостроительства Федору Каравайцеву старейшина Владимир Колотов.

Начали ямочный ремонт, пояснил Каравайцев.

С 2014 года капитальный ремонт ул. Первомайской все переносят, возмутились некоторые члены совета старейшин. Другие, сведущие в строительстве, парировали, что капремонт не сделать до тех пор, пока не завершатся подземные работы и земля не осядет.

— В настоящее время УКС проводит корректировку проектно-сметной документации. Дорогу визуально осматривают на провалы. Перед тем как класть новый асфальт, необходимо будет устранить все провалы, — отметил начальник управления градостроительства.

— Получается, что в этом году только ямочный ремонт? — поинтересовался Колотов.

— Да.

Глобальная реконструкция ул. Первомайской назначена на 2019 год.


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