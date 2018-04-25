В деле о картельном сговоре фигурирует фармкомпания из Бердска

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о картельном сговоре при поставке лекарств для Национального медицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина. Махинации на аукционах по госзакупкам медпрепаратов, по версии следствия, позволили компаниям-поставщикам «Терра» и «Фито» получить незаконный доход свыше 570 млн руб. В ходе разбирательства ФАС, предшествовавшего расследованию, фирма «Фито» заявила о картельном сговоре.

Как сообщили во вторник в пресс-службе управления МВД России по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело о картельном сговоре поставщиков медпрепаратов. Оно расследуется по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), максимальная санкция по ней — до трех лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.

По версии следствия, с января 2016 года по август 2017-го топ-менеджеры двух фирм, занимающихся распространением лекарств, и одна из городских клиник, название которой пресс-служба полиции не раскрыла, заключили некое негласное соглашение. По его условиям, полагают силовики, к аукционам по закупке медпрепаратов якобы был ограничен доступ компаний-конкурентов. В итоге фирмы за полтора года победили в 437 аукционах. В материалах дела говорится, что предполагаемые участники картельного сговора получили незаконный доход около 576 млн руб.

По сведениям источников “Ъ-Сибирь”, уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, которую проводило региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении ООО «Терра» и ООО «Компания Фито» — поставщиков ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава РФ.

Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «Компания Фито» зарегистрировано в Новосибирске в 1992 году. Бенефициар — Марина Кузьменко, гендиректор — Яков Кузнецов. В 2016 году выручка компании составила 294,8 млн руб. Чистая прибыль — 28 млн руб.

ООО «Терра» зарегистрировано в Бердске Новосибирской области в марте 2004 года. Гендиректор и единственный владелец — Антон Черепов. В 2016 году выручка составила 45,8 млн руб., чистая прибыль — 4,9 млн руб.

Согласно выводам УФАС, фирмы «Терра» и «Фито» якобы договорились о поддержании цен на торгах, проводимых медцентром. Для создания видимости конкурентной борьбы, говорится в деле, компании допускали снижение максимальной стоимости контракта не более чем на 0,5%. «В ходе торгов участниками было сделано по одному ценовому предложению с минимальным снижением цены контракта и разницей поступления предложения с минимальным интервалом по времени. При этом ценовые предложения были поданы с одного IP-адреса, принадлежащего абоненту ООО «Компания Фито»»,— установило разбирательство УФАС.

Антимонопольное ведомство завело на фирму «Терра» административное дело. По ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение соглашения, ограничивающего конкуренцию) «Терра» была оштрафована на 100 тыс. руб. В отношении «Фито» аналогичное решение не выносилось: как сообщила “Ъ-Сибирь” заместитель руководителя УФАС Наталья Камнева, в ходе проверки компания заявила об участии в картельном сговоре.

В офисах обеих компаний и квартирах топ-менеджеров правоохранители провели обыски, выемки документов и оргтехники. Представители «Фито» от комментариев отказались, связаться с «Террой» не удалось. «Центр им. академика Мешалкина не отвечает за действия других лиц, в том числе поставщиков, и не дает комментариев их действиям. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, фигурантом которого центр не является»,— сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе клиники.