В G7 неприемлемыми назвали действия России в Сирии и на Украине

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Ну это же на 100 процентов ясно,что Запад всегда прав,а Россия должна у неё на поводке ходить…
Хотя сами ходят на поводке у США,у которой военные базы по всему миру и в Европе в каждой стране,включая на сегоднешний день уже Прибалтику и Польшу.Ещё пару месяцев и будут дислоцироваться на Украине,и что вы на это скажете? Что мы должны сидеть и язык прикусить? Нет уж нет уж,раз взялись мы помогать Сирии,так мы будем там до конца,а не так,как они хотят,чтобы Россия вышла оттуда,а вошли они с амерами
и будет как на Украине бардак и хаос…
Человек —
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