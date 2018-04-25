В G7 неприемлемыми назвали действия России в Сирии и на Украине

Страны G7 обеспокоены «дестабилизирующими» действиями России в Сирии, на Украине и в соседних государствах, говорится в совместном заявлении глав МИД и министров безопасности стран «Большой семерки».

«Большая семерка» также обвинила Россию во вмешательстве в демократические процессы и проведении кампаний по дезинформации, передает РИА Новости.

Ранее страны G7 заявили, что Москва дестабилизирует ситуацию в мире, и пригрозили ужесточить антироссийские санкции из-за Донбасса.

Западные государства осуждают Россию за операцию в Сирии. В свою очередь, в Москве подчеркивают, что Россия действует в ближневосточном государстве по официальной просьбе президента Сирии Башара Асада. Западная коалиция, напротив, начала операцию без разрешения Дамаска и резолюции ООН.

Кроме того, на Западе неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Москва же многократно отмечала, что не выступает стороной конфликта и не причастна к событиям в Донбассе.

Также Россия не раз отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств.