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В G7 неприемлемыми назвали действия России в Сирии и на Украине

«Большая семерка» также обвинила РФ во вмешательстве в демократические процессы и проведении кампаний по дезинформации.

25.04.2018 Фото: Минобороны Один комментарий

В G7 неприемлемыми назвали действия России в Сирии и на Украине

Российские войска находятся в Сирии

Страны G7 обеспокоены «дестабилизирующими» действиями России в Сирии, на Украине и в соседних государствах, говорится в совместном заявлении глав МИД и министров безопасности стран «Большой семерки».

«Большая семерка» также обвинила Россию во вмешательстве в демократические процессы и проведении кампаний по дезинформации, передает РИА Новости.

Ранее страны G7 заявили, что Москва дестабилизирует ситуацию в мире, и пригрозили ужесточить антироссийские санкции из-за Донбасса.

Западные государства осуждают Россию за операцию в Сирии. В свою очередь, в Москве подчеркивают, что Россия действует в ближневосточном государстве по официальной просьбе президента Сирии Башара Асада. Западная коалиция, напротив, начала операцию без разрешения Дамаска и резолюции ООН.

Кроме того, на Западе неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Москва же многократно отмечала, что не выступает стороной конфликта и не причастна к событиям в Донбассе.

Также Россия не раз отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств.


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(1) Комментарий

  1. Человек

    Ну это же на 100 процентов ясно,что Запад всегда прав,а Россия должна у неё на поводке ходить…
    Хотя сами ходят на поводке у США,у которой военные базы по всему миру и в Европе в каждой стране,включая на сегоднешний день уже Прибалтику и Польшу.Ещё пару месяцев и будут дислоцироваться на Украине,и что вы на это скажете? Что мы должны сидеть и язык прикусить? Нет уж нет уж,раз взялись мы помогать Сирии,так мы будем там до конца,а не так,как они хотят,чтобы Россия вышла оттуда,а вошли они с амерами
    и будет как на Украине бардак и хаос…
    Человек — *IN LOVE*

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