Москва дала денег на строительство детсада в Южном микрорайоне Бердска

Завтра, 26 апреля, на сессии заксобрания Новосибирской области депутаты обсудят вопрос выделения средств Бердску на строительство детского сада в Южном микрорайоне. Садик возведут рядом с площадкой, отведенной под будущую школу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в октябре прошлого года областным чиновникам и депутатам показали пустырь в Южном под школу на 1100 мест, которая позволит разгрузить учебные заведения в соседнем Микрорайоне и перевести их на работу в одну смену.

Стройка стоимостью 1 млрд рублей уже одобрена Минобром и Минстроем. Планируют в 2020 году школу ввести в эксплуатацию. Депутат заксобрания от Бердска Зоя Родина предлагала параллельно со школой строить детский сад, который тоже очень нужен «южанам». И вот, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из компетентных источников, садик начнут строить даже раньше школы. Следом за образовательными учреждениями в Южном соорудят стадион — получится единое социальное пространство для целого городского микрорайона.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», новый бердский детсад на 220 мест включен в областную программу, которая предполагает финансирование из федерального бюджета и софинансирование из регионального. Скорее всего, областные депутаты согласуют на апрельской сессии этот вопрос. А это значит, что уже в августе 2018 года стройка стартует. Школу, как и планировали, начнут возводить по соседству в 2019-м.

В мэрии Бердска пока официально не комментируют это важное для города событие, которое удалось приблизить благодаря настойчивости местной власти и депутата Зои Родиной. Не озвучивается пока и сумма субсидии на строительство садика. Ждут решения сессии.