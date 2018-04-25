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Старейшины Бердска: Из-за церкви закроют похоронный зал?

Мэр Евгений Шестернин заверил старейшин, что о закрытии похоронного зала никогда не шла речь. Храм выполняет свои функции, прощальный зал — свои. (ВИДЕО)

25.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Один комментарий

Старейшины Бердска: Из за церкви закроют похоронный зал?

Старейшины представляют интересы всех бердчан

Самые злободневные вопросы, волнующие жителей, обсуждали на совете старейшин в Бердске. Бердчане обеспокоены тем, что идет разговор о том, что прощальный зал на территории горбольницы в Микрорайоне могут прикрыть. Так как рядом находится церковь. Старейшины спросили у мэра Евгения Шестернина, так ли это на самом деле.

— Никто не собирался закрывать прощальный зал. И это никак не связано со строительством церкви. В церкви проводится отпевание. Наличие или отсутствие прощального зала с христианским обрядом никак не связано. Священнослужителей приглашают проводить отпевание в прощальных залах. Другое дело: я два года назад делал замечание. Есть понятие «прямой визуальный контакт». Человек идет к своему родственнику в больницу, а прощальный зал у него на пути. Он не должен явно выставляться со своими надписями и атрибутикой. Человек идет от своего больного родственника, у него и так мысли в голове, а тут — прощальный зал. Такие залы всегда стараются ставить в стороне, а у нас он находится между роддомом и больницей, — рассказал Евгений Анатольевич.

Автор видео Галина Панчева

— Но с другой стороны — в церкви тоже отпевают. И она рядышком. И выносят точно так же, — обратилась к мэру член совета старейшин Полина Сенчило.

По словам Евгения Шестернина, о закрытии прощального зала вопрос никогда не ставился. Была большая надпись на здании, и ее убрали. Ведь все знают, где находится прощальный зал, отметил мэр.


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Оскорбление чувств неверующих

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