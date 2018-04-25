Памяти погибших после Чернобыля и во время катастрофы на АЭС посвятят митинг в Бердске

В Бердске 26 апреля в 14.00 состоится торжественный митинг, посвященный Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Он пройдет у Закладного камня Памятного знака бердчанам-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС — это сквер на ул. Лунной напротив ДК «Родина».

Как сообщили в пресс-центре мэрии, акция пройдет с участием «чернобыльцев», ветеранов, депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, депутатов Бердска, представителей администрации города, школьников, студентов, СМИ.