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Памяти погибших после Чернобыля и во время катастрофы на АЭС посвятят митинг в Бердске

Акцию проведут в День памяти погибших в радиационных катастрофах и умерших после них ликвидаторов.

25.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Памяти погибших после Чернобыля и во время катастрофы на АЭС посвятят митинг в Бердске

Сейчас в «чернобыльском» сквере стоит камень

В Бердске 26 апреля в 14.00 состоится торжественный митинг, посвященный Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Он пройдет у Закладного камня Памятного знака бердчанам-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС — это сквер на ул. Лунной напротив ДК «Родина».

Как сообщили в пресс-центре мэрии, акция пройдет  с участием «чернобыльцев», ветеранов, депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, депутатов Бердска, представителей администрации города, школьников, студентов, СМИ.


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