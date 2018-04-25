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Сенатор посоветовал лечиться «аскорбинкой и марганцовочкой»

Сергей Лисовский: Поводов для беспокойства нет, ведь позиционированием дорогих импортных, в том числе и американских лекарств, специально занимается телевидение.

25.04.2018 Фото: Игоря Меркулова © URA.Ru 3 коммент.

Сенатор посоветовал лечиться «аскорбинкой и марганцовочкой»

Сергей Лисовский

Сегодня сенатор Совета Федерации от Зауралья Сергей Лисовский, комментируя после заседания Курганской областной думы возможный запрет в РФ западных лекарств, призвал не преувеличивать роль последних, так как с расстройствами прекрасно справляются «аскорбинка и марганцовочка».

Он считает, что «поводов для беспокойства нет, ведь позиционированием дорогих импортных, в том числе и американских лекарств, специально занимается телевидение», передает znak.com.

По словам Лисовского, «россиян специально провоцируют покупать дорогие лекарственные препараты для того, чтобы убрать нормальные лекарства, которые прекрасно работали как во времена Советского Союза, так и во времена царской России».

«К сожалению, долгое время с этим не боролись, соблюдали условия открытости рынка, но теперь, по всей видимости, нам придется к этому возвращаться», — заявил сенатор. Он считает, что часть препаратов Россия способна производить самостоятельно, а по некоторым наименованиям можно использовать аналоги из Азии.

Запрет на ввоз западных лекарств входит в один из пунктов контрсанкций, разработанный депутатами Госдумы РФ в ответ на санкционный список США, куда попали российские олигархи. Рассмотрение документа намечено на май этого года.

Стоит отметить, что Лисовский — не первый российский политик, который советует россиянам в случае запрета на ввоз западных лекарств лечиться, по сути, народными средствами. Так, в середине апреля зампред Госдумы Петр Толстой в эфире телепередачи «60 минут» посоветовал принимать кору дуба вместо импортных лекарств. «А вы выплевывайте, выплевывайте. Кору дуба заваривайте! Боярышник! Я вам говорю, боярышник, а эти сплевывайте», — заявил он.


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(3) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Этот тот мутный тип, которого подозревали в заказе Листьева и который тягал чёрный нал в коробках из Белого дома во время выборов 96. 8)
    Сенаторы, такие сенаторы в кого не ткни, попадёшь в интересную личность, а других сенаторов, как и депутатов у нас для вас нет *PARDON*

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  2. Аноним

    Хочется услышать , что посоветует главный врач Бердска.

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  3. Аноним

    Реаниматолог Жаров борется с интернетом, радиотехник и диск-жокей Лисовский рассказывает как и чем лечиться, филолог добывает нефть… Все на местах. Работают :-D

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