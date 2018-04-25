Завалы спиленных веток ликвидируют до 1 мая в Бердске

В деле о картельном сговоре фигурирует фармкомпания из Бердска
Упразднят должность уволившегося первого вице-мэра Бердска
Москва дала денег на строительство детсада в Южном микрорайоне Бердска
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