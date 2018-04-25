Завалы спиленных веток ликвидируют до 1 мая в Бердске

Во время подготовки к майским праздникам предприятие «Горсвет» делает сезонную подрезку деревьев в Бердске.

— Спил поросли производится в районе так называемой «охранной зоны» линий освещения, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров, начальник управления ЖКХ.

Дело в том, что по нормативам между кабелями-проводами и ветвями деревьев должно быть расстояние не менее двух метров — в зависимости от напряжения электричества. Именно поэтому каждую весну жители Бердска сначала наблюдают за подрезкой деревьев, а затем некоторое время обходят кучи веток, сваленных на тротуарах.

Директор муниципального «Горсвета» Дмитрий Мышкин заверил «Курьер. Среда. Бердск» 24 аперля, что в ближайшие дни его ведомство «приберёт за собой».

— До 1 мая все соберём. Мы обрезку деревьев произвели, сейчас ездим по городу, все собираем. Готовимся к Первомаю, сделали подрезку поросли в основных местах, где большие заросли. Сделали, пока все это не распустилось и не начало цвести, — сказал Дмитрий Мышкин.