Домохозяйки-кулинары угрожают бизнесу «Бахетле»

Депутат Госсовета Татарстана, владелица сети «Бахетле» Муслима Латыпова выступила против «недобросовестных конкурентов» из числа домохозяек, которые продают выпечку и торты через соцсети. Об этом она заявила на заседании совета по предпринимательству при главе республики, говорится в сообщении совета.

Латыпова обвинила предпринимателей из соцсетей в несоблюдении санитарных норм и возмутилась, что их нелегальный бизнес «забирает объемы» у ее супермаркетов. Она рассказала, как однажды заказывала торт через соцсеть, который отправила на экспертизу. Исследование выявило, что некоторые показатели были выше нормы, что, по мнению владелицы торговой сети, означает нарушение изготовителем технологии.

«Если она (предприниматель из соцсетей) готова выйти на рынок и продавать свои поделки, то пусть приходит в «Бахетле» поработает. Зарплату хорошую получит», — предложила Латыпова.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что необходимо дать самозанятым гражданам возможность зарабатывать.

«В любом случае надо найти форму занять этих мамочек, которые находятся дома, найти им занятие. Может, организовать им технопарк, куда они могут прийти и поработать. Тема животрепещущая. Эти жены и мужей не будут пилить, будут заняты работой. Очень важный компонент. Мужики тоже спасибо скажут», — заявил он.

Согласно закону о самозанятых гражданах, который Госдума приняла в июле 2017 года, такой статус имеют оказывающие услуги физическим лицам, но не регистрирующиеся как индивидуальные предприниматели (ИП). Это няни, репетиторы, водители, дизайнеры, переводчики, фотографы, мастера, занимающиеся маникюром, ремонтом и т.д.

В январе текущего года Минфин предложил продлить налоговые каникулы для некоторых категорий самозанятых. Налоговые каникулы начали действовать еще год назад — для этой категории граждан была установлена нулевая ставка по налогам и страховым взносам по доходам, ​полученным в 2017 и 2018 годах. В феврале глава Минфина Максим Орешкин предложил облагать самозанятых налогом 6%.

В начале апреля в Госдуму внесли законопроект о продлении налоговых каникул, передает РБК. Первый документ уточняет порядок постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах физлиц, которые не зарегистрированы как ИП и не имеют наемных работников. Предполагается продлить на 2019 год действующие сейчас положения Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДФЛ с дохода самозанятых. Второй документ предлагает внести изменения в законодательство, чтобы физлица могли заниматься отдельными видами бизнеса без госрегистрации ИП.