Курилки вернут в российские аэропорты

Комитет Госдумы по транспорту одобрил законопроект, возвращающий в российские аэропорты курительные комнаты, запрещенные в 2013 году. Такие помещения, считают депутаты, могут оборудоваться в транзитных и стерильных зонах после предполетного досмотра. В аэропортах поддерживают поправки, однако в Минздраве и профильном думском комитете по охране здоровья выступают резко против подобных послаблений.

Законопроект о возврате курилок в российские аэропорты разработал депутат Госдумы Сергей Боярский. В авиаузлах предлагается разрешить курить в «изолированных помещениях», оборудованных системами вентиляции и размещенных в транзитных и стерильных зонах (в последнюю попадают пассажиры, прошедшие предполетный досмотр). Необходимость законопроекта господин Боярский объясняет, ссылаясь в пояснительной записке на опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения 2015–2016 годов. По ним 33% пассажиров игнорируют запрет на курение в общественных местах, а 84% респондентов поддерживают идею возврата курилок в аэропорты. В комитете Госдумы по транспорту законопроект поддержали, сочтя эту мотивировку убедительной. Так, в решении комитета рекомендация принять документ в первом чтении прямо увязывается с числом административных правонарушений по статье о запрете курения в аэропортах.

Одно дело — в самолете: там связано с безопасностью, а что в аэропорту? Пусть курят»,— рассудил первый зампред парламентского комитета по транспорту Виталий Ефимов.

Федеральным законодательством курение в аэропортах и на открытом воздухе на расстоянии менее 15 м от входов в терминалы было запрещено в 2013 году. Отметим, что ранее господин Боярский уже вносил в Госдуму похожий законопроект, предлагая разрешить оборудовать курилки не только в отдельных зонах, но и повсеместно в аэропортах. Но в феврале 2018 года комитет Госдумы по охране здоровья вернул этот документ на доработку, и теперь в парламенте рассматривается его обновленный вариант.

В столичных аэропортах в случае принятия законопроекта готовы оперативно вернуть курилки. В пресс-службе Внуково дали понять, что такие комнаты были закрыты, но вентиляционные системы в них до сих пор не демонтированы. В «Воздушных воротах северной столицы», управляющей компании петербургского Пулково, ранее заявляли “Ъ” о поддержке возврата мест для курения. В Шереметьево также обещали оборудовать помещения внутри аэровокзала, «если законодательство позволит». При этом в аэропорту ранее заявляли, что к чемпионату мира по футболу в Шереметьево оборудуют семь павильонов для курения на 12–14 человек с непрозрачными стенами и фальшпотолком, но расположат их вне авиаузла — не менее чем за 15 м от входов в здание.

В Минздраве РФ выступают резко против смягчения законодательства. В ведомстве ранее ссылались на исследования в аэропортах, согласно которым уровень загрязнения «опасными твердыми микрочастицами» около курилок в 14 раз выше, чем в авиаузлах, где курение полностью запрещено. Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков сказал, что в случае принятия законопроекта потребление табака в России обязательно вырастет.

Отметим также, что одобривший возврат курилок в аэропорты думский комитет по транспорту выступает в Госдуме соисполнителем. Тогда как основным ответственным в парламенте за поправки назначен комитет Госдумы по охране здоровья. Член этого комитета Николай Герасименко сказал https://www.kommersant.ru/doc/3613415?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=komitet-gosdumy-po-transportu-odobril-za “Ъ”, что текст обновленного законопроекта еще не читал, но к самой идее возврата курилок «у комитета отношение отрицательное». «Брось маленький камешек — и он вызовет лавину. За аэропортами могут потянуться вокзалы и так далее. А ведь курение у нас является причиной смертности номер один — только потом идет алкоголь»,— пояснил депутат. Господин Герасименко сказал “Ъ”, что поправки будут обсуждаться в его комитете после 10 мая.