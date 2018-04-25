Пожароопасный сезон объявят в Бердске 28 апреля

Первый этап пожароопасного сезона открыт в регионе с 23 апреля. Соответствующее постановление губернатора Новосибирской области №84 подписано 20 апреля.

Согласно постановлению начало пожароопасного сезона в 2018 году устанавливается на территории Баганского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Черепановского, Чистоозерного, Чулымского районов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Искитимском районе уже зарегистрированы серьезные травяные пожары. А накануне там сгорел двухэтажный корпус в детском лагере «Солнечная поляна», расположенном в лесу.

— В лесах региона введен запрет на разведение костров, на использование горючих или тлеющих материалов, а также на выполнение работ с открытым огнём. Исходя из средних многолетних наблюдений и природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах, начало пожароопасного сезона в Новосибирской области планируется установить поэтапно, — отметил врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александр Дубовицкий.

Планируется, что второй этап пожароопасного сезона будет установлен с 28 апреля на территории Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Каргатского, Колыванского, Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Татарского, Тогучинского, Усть-Таркского, Убинского, Чановского районов, в Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби и в рабочем поселке Кольцово.

Третий этап предполагается установить с 4 мая 2018 года на территории Кыштовского и Северного районов.