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Пожароопасный сезон объявят в Бердске 28 апреля

В бердских лесах запретят разводить костры, выполнять работы с открытым огнем. В соседнем Искитимском районе пожарные фиксируют и пал травы, и пожары в лесной зоне.

25.04.2018 Фото: Читателя сайта "Весь Искитим" Нет комментариев

Пожароопасный сезон объявят в Бердске 28 апреля

Сгорел корпус в лагере Искитимского района

Первый этап пожароопасного сезона открыт в регионе с 23 апреля. Соответствующее постановление губернатора Новосибирской области №84 подписано 20 апреля.

Согласно постановлению начало пожароопасного сезона в 2018 году устанавливается на территории Баганского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Черепановского, Чистоозерного, Чулымского районов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Искитимском районе уже зарегистрированы серьезные травяные пожары. А накануне там сгорел двухэтажный корпус в детском лагере «Солнечная поляна», расположенном в лесу.

— В лесах региона введен запрет на разведение костров, на использование горючих или тлеющих материалов, а также на выполнение работ с открытым огнём. Исходя из средних многолетних наблюдений и природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах, начало пожароопасного сезона в Новосибирской области планируется установить поэтапно, — отметил врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александр Дубовицкий.

Планируется, что второй этап пожароопасного сезона будет установлен с 28 апреля на территории Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Каргатского, Колыванского, Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Татарского, Тогучинского, Усть-Таркского, Убинского, Чановского районов, в Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби и в рабочем поселке Кольцово.

Третий этап предполагается установить с 4 мая 2018 года на территории Кыштовского и Северного районов.


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