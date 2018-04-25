Спонсоров нет на бесплатную раздачу георгиевской ленточки в Бердске

Вчера, 24 апреля, в России стартовала акция «Георгиевская ленточка». Первые ленточки раздали прохожим в Москве у стен международного информационного агентства «Россия сегодня». Журналисты МИА и придумали такую акцию в 2005 году.

В Бердске же раздавать георгиевские ленточки будут на массовых мероприятиях, проводимых на площади Горького в честь Дня Победы. Кроме того, ленту можно получить во Дворце культуры «Родина», а также на акции «Свеча Памяти», которая традиционно проходит 8 мая на бердском мемориале Славы. И 9 мая во время торжеств в парке Победы. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в городском отделе по делам молодежи.

— Ленточку будем раздавать на торжественных массовых мероприятиях Бердска. Вместе с ленточкой будет информационная листовка. В ней будет рассказано, что такое георгиевская ленточка, что это за символика, для чего она нужна, где её следует носить, а где размещать ленточку абсолютно недопустимо, — пояснила Анастасия Копылова из ОДМ.

Раздавать ленту в другие дни, а так же вне мест проведения массовых мероприятий на территории Бердска отдел по делам молодежи не планирует.

— На подобные вещи не бывает спонсоров. Мы каждый год на свои средства, выделенные муниципальной программой, закупаем «победную» символику и распространяем на массовых мероприятиях, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Анастасия Копылова.