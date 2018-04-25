Лидер армянской оппозиции станет премьером при поддержке народа

Лидер армянской оппозиции, депутат парламента Армении Никол Пашинян заявил, что готов стать премьером Армении, если народ «возложит на него ответственность».

«Есть большая вероятность, что так и произойдет», — сказал Пашинян на пресс-конференции для иностранных СМИ во вторник. По его словам, премьером должен стать кандидат народа. «Мы сделаем очень просто — спросим на митинге у народа. Народ выдвинет своего кандидата. И мы готовы говорить со всеми для мирного завершения начатого нами процесса без потрясений», — сказал Пашинян.

Он добавил, что временно исполняющий обязанности премьера Карен Карапетян не может возглавить новое правительство Армении.

«Не может», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос «Интерфакса», может ли кандидатура Карапетяна быть рассмотрена на пост премьер-министра страны в случае, если он покинет правящую в Армении Республиканскую партию. «Мы не идем на переговоры с Карапетяном, мы идем реализовывать свои требования. Эра правления Республиканской партии закончилась. Любые попытки ее регенерировать не приведут ни к чему хорошему», — сказал Пашинян.

При этом он заверил, что вендетты против согласившегося уйти в отставку экс-премьера Сержа Саргсяна не будет.

Пашинян добавил, что выборы нового премьера Армении должны состояться в течение одного-двух месяцев, в кратчайшие сроки также пройдут внеочередные выборы в парламент.

Отношения с Россией

Лидер армянской оппозиции назвал отношения между Арменией и Россией братскими. «Любые армянские власти всегда будут отвечать на этот вопрос одинаково — отношения с Россией очень важны. Нет сомнений, что это братские страны, но это не означает, что нет проблем», — сказал Пашинян.

«Но мы не намерены критиковать, это не наша цель. Мы должны решать эти проблемы. Они связаны с армянскими водительскими правами в РФ, продажей вооружения Азербайджану, чем нарушается баланс сил в регионе и чему способствует Россия. Есть проблемы с выходом ряда армянских компаний на российский рынок», — перечислил Пашинян.

Он отметил, что нерешаемых проблем нет, «надо стараться быть терпеливым и настроиться на позитив».

Реакция в России

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отреагировал на это заявление, сказав, что Пашиняну вряд ли удастся стать премьером Армении, так как он не найдет достаточной поддержки.

«Пашинян свою малую победу хочет превратить в большую. Конечно, ему хочется так сделать, но вряд ли это удастся», — сказал Калашников «Интерфаксу»во вторник. Глава комитета отметил, что Пашинян «настаивает сейчас на досрочных выборах, но для этого нет никаких оснований, так как выборы только что прошли».

«Заявляя о намерении стать премьером, Пашинян выдает желаемое за действительное. Это все равно как если бы сейчас Ксения Собчак настаивала на том, что по итогам президентских выборов в РФ должна стать премьером», — добавил парламентарий.

Отставка Саргсяна

С 13 апреля в Ереване и ряде городов республики проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 23 апреля Саргсян заявил об уходе в отставку, отметив, что «Никол Пашинян был прав», а сам Саргсян — нет. Позже президент страны Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства.

Исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен Карен Карапетян. Оппозиция договорилась с ним об освобождении всех задержанных во время массовых акций протеста.