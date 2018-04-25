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10 медалей завоевали на турнире «Звезды Сибири» бадминтонисты Бердска

В общекомандном зачете среди тренеров по количеству завоеванных медалей бердская команда Бердска заняла 1 место.

25.04.2018 Фото: Предоставлены Владимиром Леонтьевым Нет комментариев

10 медалей завоевали на турнире «Звезды Сибири» бадминтонисты Бердска

Тренер по бадминтону Владимир Леонов со своими воспитанниками

21 и 22 апреля в спортивном зале школы №112 Советского района Новосибирска прошел детско-юношеский турнир по бадминтону «Звезды Сибири», посвященный 60-летию района. В турнире приняло участие 67 мальчиков и девочек в возрасте 12 лет и моложе из Новосибирска, Бердска, Пашино, Маслянино.

— Игроки друг друга хорошо знали по игре, но тем не менее проверяли друг друга на прочность не по-детски, а по-взрослому и поэтому были неожиданные победы, — рассказал тренер бердских бадминтонистов Владимир Леонов.

От Бердска в «Звездах Сибири» участвовало 19 спортсменов. На турнире бердские бадминтонисты завоевали 10 медалей разных проб (2 «золота», 5 серебряных и 3 бронзовых). По итогам турнира Бынеев Дмитрий занял 2 место в парной категории, Сорокин Максим — 3 место в одиночной категории, Скибо Матвей — 2 место в одиночной категории и победитель турнира в одиночной категории Лебедев Кирилл.

10 медалей завоевали на турнире «Звезды Сибири» бадминтонисты Бердска

Тренер по бадминтону Владимир Леонов со своими воспитанниками

В старшей группе Белых Данила победил в парной категории, 2 место в смешанной категории (микст) и 3 место в одиночной категории. Так же в старшей группе Овчинникова Анастасия заняла 2 место в парной и смешанной категориях и 3 место в одиночной категории.

Остальные бадминтонисты из Бердска показали хорошую игру, получили большой соревновательный опыт, но в силу того что они тренируются первый год, заняли более скромные места. Помимо этого в общекомандном зачете среди тренеров по количеству завоеванных медалей команда Бердска завоевала 1 место.


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