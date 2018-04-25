Марка Фейгина, защищавшего Савченко и Pussy Riot, лишили статуса адвоката

Адвокатская палата Москвы лишила Марка Фейгина статуса адвоката, сообщил он сам во вторник «Интерфаксу».

«Меня лишили статуса за три твита, касающиеся Шария (Анатолия Шария, украинского журналиста и видеоблогера — ИФ)», — сказал он.

Адвокат отметил, что считает решение незаконным и обжалует его.

«Я, конечно же, обжалую его в суде, но не надеюсь, что там будет принято справедливое решение», — сказал он.

Решение Адвокатской палаты Фейгин назвал «позорным», утверждая, что оно было вынесено из-за ведения им политических дел.

В прошлом году украинский журналист и блогер Анатолий Шария обратился в Хамовнический суд Москвы в связи с заявлением Марка Фейгина, который в эфире радиостанции «Говорит Москва» обвинил его в педофилии. Иск был удовлетворен. Суд обязал адвоката опровергнуть заявление и назначил ему штраф в 66 тыс. рублей.

Вскоре после окончания процесса стало известно, что адвокат Шария Сталина Гуревич подала жалобу на Фейгина в квалификационную комиссию Московской городской коллегии адвокатов и Министерство юстиции. Она обвинила коллегу в оскорблениях ее и ее клиента в социальных сетях до и после процесса. Фейгин называл эти претензии попыткой вывести его из процесса по делу задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Известность Фейгин получил как один из адвокатов по резонансному делу панк-группы Pussy Riot. Также он защищал осужденного за организацию массовых беспорядков на Манежной площади Леонида Развозжаева, одного из лидеров экстремистского радикально-националистического сообщества «Боевая организация русских националистов» (БОРН) Илью Горячева, казахского предпринимателя Мухтара Аблязова, украинскую летчицу и политика Надежду Савченко, бывшего главу Меджлиса крымских татар Мустафу Джемилева и других.

В настоящее время Фейгин представляет интересы гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже.