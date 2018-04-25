Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Сегодня, 25 апреля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №14/2018.

В номере вы прочтете:

1. Бердские депутаты разрешили застраивать побережье.

2. Следующий номер «Курьер. Среда. Бердск» выедет во вторник, 8 мая.

3. Суд арестовал экс-директора КБУ Александра Кожина за ущерб в 190 млн рублей.

4. Уволился первый вице-мэр Бердска Александр Тужик. Его должность упразднят.

5. Суд признал виновной экс-начфина Бердска Ирину Вагнер и назначил ей условное наказание.

6. Мэр: Нет кадровой чехарды и кадрового резерва в Бердске. Старейшины советуют воспитывать чиновников.

7. Уволенный руководитель бердского отдела СКР Сергей Копырин восстанавливается в должности по суду.

8. Угроза закрытия нависла над мебельным салоном «Уют» после проверок пожарной безопасности в ТЦ Бердска.

9. Распилили тротуар, положенный по президентской программе «Комфортная среда» — кабель нужно менять.

10. Куда жаловаться, если не всходят семена и АЗС продают разбавленный бензин.

11. Дачные дороги в Бердске еще не готовы принять сезонные автобусы.

12. Праправнучка купца Жернакова раскрыла в бердском музее семейные тайны.

13. Упавший с крыши многоэтажки камень разбил припаркованный автомобиль.

14. Инструкция: какие услуги предлагает Многофункциональный центр в Бердске.

15. Весенние хлопоты на даче — чтобы урожай удался.

На обложке — Суд арестовал за «хищение воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ Александра Кожина.

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