КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
продам
продам 89139897337 Анна
Продам 1-ую квартиру!89137830675 Галина Васильевна
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Курилки вернут в российские аэропорты

Конкурс «Бердская красавица-2019»

Спонсоров нет на бесплатную раздачу георгиевской ленточки в Бердске

Лидер армянской оппозиции станет премьером при поддержке народа

Бесплатно вакансию можно разместить на сайте www.rabotanso.ru

10 медалей завоевали на турнире «Звезды Сибири» бадминтонисты Бердска

Рецидивист зарезал пенсионера и выбросил его в мусорку за замечание в Новосибирске

Получить права и зарегистрировать авто через Gosuslugi.ru

Марка Фейгина, защищавшего Савченко и Pussy Riot, лишили статуса адвоката

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Покупая газету в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб» всего за 12 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

25.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

«Курьер. Среда. Бердск» №14/2018

Сегодня, 25 апреля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №14/2018.

В номере вы прочтете:

1. Бердские депутаты разрешили застраивать побережье.

2. Следующий номер «Курьер. Среда. Бердск» выедет во вторник, 8 мая.

3. Суд арестовал экс-директора КБУ Александра Кожина за ущерб в 190 млн рублей.

4. Уволился первый вице-мэр Бердска Александр Тужик. Его должность упразднят.

5. Суд признал виновной экс-начфина Бердска Ирину Вагнер и назначил ей условное наказание.

6. Мэр: Нет кадровой чехарды и кадрового резерва в Бердске. Старейшины советуют воспитывать чиновников.

7. Уволенный руководитель бердского отдела СКР Сергей Копырин восстанавливается в должности по суду.

8. Угроза закрытия нависла над мебельным салоном «Уют» после проверок пожарной безопасности в ТЦ Бердска.

9. Распилили тротуар, положенный по президентской программе «Комфортная среда» — кабель нужно менять.

10. Куда жаловаться, если не всходят семена и АЗС продают разбавленный бензин.

11. Дачные дороги в Бердске еще не готовы принять сезонные автобусы.

12. Праправнучка купца Жернакова раскрыла в бердском музее семейные тайны.

13. Упавший с крыши многоэтажки камень разбил припаркованный автомобиль.

14. Инструкция: какие услуги предлагает Многофункциональный центр в Бердске.

15. Весенние хлопоты на даче — чтобы урожай удался.

На обложке — Суд арестовал за «хищение воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ Александра Кожина.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».

Покупая газету «Курьер.Среда.Бердск» всего за 12 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Курилки вернут в российские аэропорты Конкурс «Бердская красавица-2019» Бердчанка на «Хонде» улетела в кювет после столкновения с «Тойотой» на трассе

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Кредитная карта,выгодные условия,кешбек!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика