Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

«Курьер. Среда. Бердск» №14/2018
Сегодня, 25 апреля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №14/2018.
В номере вы прочтете:
1. Бердские депутаты разрешили застраивать побережье.
2. Следующий номер «Курьер. Среда. Бердск» выедет во вторник, 8 мая.
3. Суд арестовал экс-директора КБУ Александра Кожина за ущерб в 190 млн рублей.
4. Уволился первый вице-мэр Бердска Александр Тужик. Его должность упразднят.
5. Суд признал виновной экс-начфина Бердска Ирину Вагнер и назначил ей условное наказание.
6. Мэр: Нет кадровой чехарды и кадрового резерва в Бердске. Старейшины советуют воспитывать чиновников.
7. Уволенный руководитель бердского отдела СКР Сергей Копырин восстанавливается в должности по суду.
8. Угроза закрытия нависла над мебельным салоном «Уют» после проверок пожарной безопасности в ТЦ Бердска.
9. Распилили тротуар, положенный по президентской программе «Комфортная среда» — кабель нужно менять.
10. Куда жаловаться, если не всходят семена и АЗС продают разбавленный бензин.
11. Дачные дороги в Бердске еще не готовы принять сезонные автобусы.
12. Праправнучка купца Жернакова раскрыла в бердском музее семейные тайны.
13. Упавший с крыши многоэтажки камень разбил припаркованный автомобиль.
14. Инструкция: какие услуги предлагает Многофункциональный центр в Бердске.
15. Весенние хлопоты на даче — чтобы урожай удался.
На обложке — Суд арестовал за «хищение воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ Александра Кожина.
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