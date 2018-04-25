КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
продам
продам 89139897337 Анна
Продам 1-ую квартиру!89137830675 Галина Васильевна
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Курилки вернут в российские аэропорты

Конкурс «Бердская красавица-2019»

Спонсоров нет на бесплатную раздачу георгиевской ленточки в Бердске

Лидер армянской оппозиции станет премьером при поддержке народа

Бесплатно вакансию можно разместить на сайте www.rabotanso.ru

10 медалей завоевали на турнире «Звезды Сибири» бадминтонисты Бердска

Рецидивист зарезал пенсионера и выбросил его в мусорку за замечание в Новосибирске

Получить права и зарегистрировать авто через Gosuslugi.ru

Марка Фейгина, защищавшего Савченко и Pussy Riot, лишили статуса адвоката

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Штрафовать за информационный экстремизм хотят сенаторы

За распространение недостоверных сведений граждан предложили наказывать штрафами. Экологи опасаются, что достоверной будет считаться только информация из органов власти.

25.04.2018 Фото: Википедии 7 коммент.

Штрафовать за информационный экстремизм хотят сенаторы

В Совете Федерации

В России предлагают ввести наказание за распространение недостоверной информации — например, за публичную ложь. Соответствующие поправки в КоАП сейчас разрабатывают в Совете Федерации, рассказала «Известиям» автор инициативы, сенатор Ирина Гехт. Штрафы для физлиц за распространение таких сведений могут составить 50–100 тыс. рублей, а сама новация призвана защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных, пояснила сенатор. Юристы называют меру избыточной, а экологи опасаются, что «достоверной» будет считаться только информация официальных органов власти.

За распространение недостоверной информации предлагается наказывать физические лица и некоммерческие организации. Идея разработки документа возникла из-за участившихся случаев так называемого экологического экстремизма, рассказала Ирина Гехт. На митингах с экологическими требованиями граждан запугивают непроверенной информацией, обещая, например, массовый рост онкозаболеваний из-за работы фабрики или завода. Так, в частности, действуют «псевдоэкологические» некоммерческие организации, которые преследуют политические цели, пояснила сенатор.

— Мы с экспертами и общественниками сейчас обсуждаем, как прописать эту норму в Административном кодексе. Чтобы люди взвешивали, что говорят, и лишний раз не играли на эмоциях, а давали объективную оценку, — отметила автор.

Новая норма коснется не только экологической сферы — наказание предусмотрят за недостоверную информацию любой тематики. В качестве примера Ирина Гехт привела медицинскую сферу: авторитетные научные исследования давно доказали необходимость прививок, однако до сих пор можно услышать призывы не прививаться из-за якобы угрозы инвалидности или последующих заболеваний. Минздрав старается ограничить распространение недостоверной информации, пытаясь, в частности, запретить пропаганду ВИЧ-диссидентства, напомнила она.

Детали законопроекта, в том числе размер штрафов, пока прорабатываются.

— Для физических лиц штрафы в пределах 50–100 тыс. рублей были бы достаточно серьезным наказанием, которое заставит людей задуматься о том, что они говорят, — считает сенатор.

При этом автор инициативы признает, что определить критерии недостоверной информации достаточно сложно. Сейчас юристы ищут способ «не ущемить права и свободы граждан в рамках законопроекта» — у разработчиков нет намерения запретить населению указывать на проблемы или бороться за чистую воду и воздух, пояснила Ирина Гехт. Отслеживать и оценивать достоверность распространяемой информации, по ее мнению, должны в первую очередь «органы власти, курирующие ту или иную тематику».

Предложения авторов очень сложно закрепить в законе, а комитет сможет дать оценку законопроекту, лишь когда он поступит в Госдуму, заявил «Известиям» глава профильного думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Экологи и юристы опасаются, что формулировки в документе окажутся размытыми и спровоцируют перегибы. Если достоверной будет считаться только информация профильных госорганов, норма может использоваться против жителей и гражданского общества, заметил исполнительный директор «Гринпис России» и председатель комиссии СПЧ по экологическим правам Сергей Цыпленков. Он напомнил, как благодаря неравнодушным гражданам в 2017 году Рослесхоз признал занижение площадей пожаров.

— Если бы достоверной считалась только информация официальных органов, этих граждан сочли бы нарушителями и оштрафовали, — подчеркнул эксперт.

Случаи «экологического экстремизма», когда на общественных мероприятиях распространяется недостоверная информация, в последнее время действительно участились, отметил руководитель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Андрей Корницкий. По его мнению, такие действия необходимо пресекать законодательно в том случае, если они повлекли неблагоприятные социальные последствия, например протесты или беспорядки.

Население желательно оградить от недостоверной, а зачастую и неадекватной информации, но предлагаемая мера избыточна и может использоваться для борьбы «со слишком любопытными гражданами», полагает член Ассоциации юристов России Тимур Хутов.

Юрист, старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов обратил внимание, что люди могут обоснованно заблуждаться: не всегда ясно, где в таком случае проходит грань достоверности. Он уверен: если норма будет принята, то она коснется не только очных публичных выступлений, но и высказываний в интернете. Но пока ни в одной из стран мира, где действует Конвенция о защите прав человека и основных свобод, не удалось придумать действенной защиты от распространения слухов и сплетен, заключил эксперт.

Согласовать окончательный вариант законопроекта планируется к концу апреля, в конце мая — начале июня авторы планируют внести его в Госдуму.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Курилки вернут в российские аэропорты Конкурс «Бердская красавица-2019» Бердчанка на «Хонде» улетела в кювет после столкновения с «Тойотой» на трассе

(7) Комментариев

  1. Аноним

    Для физических лиц, работяг, зарплаты в пределах 50–100 тыс. рублей были бы достаточно серьезным стимулом, которое заставит людей задуматься о том, что они говорят…

    Thumb up 2 Thumb down 5

    • Никола

      Штраф за высказывание своего мнения, штраф за несогласие с чужой точкой зрения, штраф за выражение недовольства — станут серьезным стимулом для отключения головного мозга, соглашательства и развития рабского поведения.

      Thumb up 6 Thumb down 3

  2. Аноним

    Правильно . Пусть думают, что говорят

    Thumb up 1 Thumb down 5

  3. антиШаман

    Сайт Курьера можно будет закрыть — любой пост комментатора можно будет «признать» недостоверной информацией. Так вводится цензура в России. А сама страна уже почти превратилась в СССР. Подождем, пока Дерипаску национализируют, а за ним — и все компашку путинских олигархов. Вот и приехали в свое светлое прошлое. А железный занавес Путин своей внешней политикой уже соорудил. По крайней мере в экономике.

    Thumb up 6 Thumb down 2

  4. Аноним

    ну, Христос и Джордано Бруно тоже были «информационными экстремистами» ..) их даже казнили за «информацию» ))
    сам Путин тоже подпадает под эту статью о недостоверной информации -он же сперва отрицал наличие «зеленых человечков» в Крыму, а через год в документальном фильме , показанном на ТВ, публично признал факт их присутствия на выборах в Крыму )
    а обещание новых 25 млн «высокотехнологичных рабочих мест «? оно же тоже не соответствует реальности, а , значит, является «недостоверной информацией»….))) Уж не говорю о тех цифрах по зарплатам и экономике, которые приводил президент на пресс конференциях , и которые потом опровергал росстат ..)))

    Thumb up 2 Thumb down 2

  5. Поросёнок Пётр

    Фейк распознать оочень легко, достаточно посмотреть любой выпуск новостей государственного ТВ, киселюшку с соловушкой, там тебя со смаком обложат фейками с ног до головы, начиная от распятого мальчика в трусиках. заканчивая кадрами художественного фильма, выдаваемые за доказательство постановочной химической атаки в сирийском городе Дума, враньё на любой вкус, выбирай не хочу, понесут ли киселюшки-соловушки ответственность за бесконечные фейки и разжигание ненависти? Сомневааааюсь ;)
    А вот заткнуть рот тем, кто рассказывает о повальной коррупции в высших эшелонах власти. в этом не сомневаюсь.

    Thumb up 3 Thumb down 3

  6. Никола

    Право на вранье теперь будет законодательно закреплено за органами власти и государственными СМИ.
    «Друзьям — всё, врагам — закон»

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Кредитная карта,выгодные условия,кешбек!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика