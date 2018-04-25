КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
продам
продам 89139897337 Анна
Продам 1-ую квартиру!89137830675 Галина Васильевна
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Курилки вернут в российские аэропорты

Конкурс «Бердская красавица-2019»

Спонсоров нет на бесплатную раздачу георгиевской ленточки в Бердске

Лидер армянской оппозиции станет премьером при поддержке народа

Бесплатно вакансию можно разместить на сайте www.rabotanso.ru

10 медалей завоевали на турнире «Звезды Сибири» бадминтонисты Бердска

Рецидивист зарезал пенсионера и выбросил его в мусорку за замечание в Новосибирске

Получить права и зарегистрировать авто через Gosuslugi.ru

Марка Фейгина, защищавшего Савченко и Pussy Riot, лишили статуса адвоката

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Горели цех на БЭМЗе и магазин в Бердске

В закрытом магазине сгорели прилавок, холодильник и товар, в производственном помещении — строительный мусор в подвале.

25.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Горели цех на БЭМЗе и магазин в БердскеВ Бердске во вторник произошло два пожара — в магазине и производственном цеху, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

24 апреля в 4:32 случилось возгорание в продуктовом магазине на ул. Лунной. В результате огнем были повреждены: холодильник, прилавок, товар и закопчены стены.

— Магазин работает в дневном режиме. На момент пожара магазин был закрыт, людей внутри не было. Пострадавших нет, — рассказали в спасательном ведомстве.

В 4:42 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Спустя несколько часов —  в 9:57  произошел пожар в производственном цехе на ул. Зеленая роща. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, загорелся строительный мусор в корпусе №5 БЭМЗа.

— В результате пожара закопчены стены и перекрытия подвала. В 10:35 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 5 единиц техники и 15 человек личного состава, — сообщили в МЧС.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Курилки вернут в российские аэропорты Конкурс «Бердская красавица-2019» Бердчанка на «Хонде» улетела в кювет после столкновения с «Тойотой» на трассе

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Кредитная карта,выгодные условия,кешбек!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика