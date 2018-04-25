Горели цех на БЭМЗе и магазин в Бердске

В Бердске во вторник произошло два пожара — в магазине и производственном цеху, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

24 апреля в 4:32 случилось возгорание в продуктовом магазине на ул. Лунной. В результате огнем были повреждены: холодильник, прилавок, товар и закопчены стены.

— Магазин работает в дневном режиме. На момент пожара магазин был закрыт, людей внутри не было. Пострадавших нет, — рассказали в спасательном ведомстве.

В 4:42 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Спустя несколько часов — в 9:57 произошел пожар в производственном цехе на ул. Зеленая роща. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, загорелся строительный мусор в корпусе №5 БЭМЗа.

— В результате пожара закопчены стены и перекрытия подвала. В 10:35 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 5 единиц техники и 15 человек личного состава, — сообщили в МЧС.