Горели цех на БЭМЗе и магазин в Бердске

Курилки вернут в российские аэропорты
Конкурс «Бердская красавица-2019»
Спонсоров нет на бесплатную раздачу георгиевской ленточки в Бердске
Лидер армянской оппозиции станет премьером при поддержке народа
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10 медалей завоевали на турнире «Звезды Сибири» бадминтонисты Бердска
Рецидивист зарезал пенсионера и выбросил его в мусорку за замечание в Новосибирске
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Марка Фейгина, защищавшего Савченко и Pussy Riot, лишили статуса адвоката