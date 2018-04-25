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24 апреля 2018 года эксперты обсудят в Калининграде способы противодействия фальсификациям истории Второй мировой войны.

26-27 апреля 2018 года в Калининграде на базе Балтийского федерального университета имени И. Канта состоится очередной общественно-экспертный семинар из цикла «Россия-2030» на тему «„Войны памяти” как инструмент пересмотра современного миропорядка: новейшие вызовы истории Второй мировой войны». Организатором семинара выступает Экспертный институт социальных исследований.

Ведущие российские и зарубежные историки, политологи, педагоги соберутся в Калининграде, чтобы рассмотреть проблемы, связанные с информационным обеспечением исторического наследия — событий Второй мировой и Великой Отечественной войны.

Эксперты проанализируют способы противодействия фальсификациям истории Второй мировой войны в информационных кампаниях, обсудят роль средств массовой информации в освещении событий Великой Отечественной войны, а также способы влияния СМИ на сохранение исторической памяти и формирование политического сознания у разных поколений россиян. Будут рассматриваться проблемы, связанные с предоставлением информации о войне в образовательных учреждениях. Также в фокусе внимания окажутся общественные инициативы и волонтерство населения как способы сохранения памяти о Великой Отечественной войне у будущих поколений.

Среди участников семинара представители Минобразования РФ, Управления Президента РФ по общественным проектам, Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров, Института всеобщей истории РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, ВСГУТУ, Фонда «История Отечества», Фонда исторической перспективы, Российского исторического общества, Российского общества политологов, Государственного центрального музея современной истории и других организаций и объединений. Приглашены зарубежные эксперты в области истории и политологии

из Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, Эстонии.

«Незнание истории, а также сознательное искажение фактов о Второй мировой и Великой Отечественной войне — это проблемы, крайне остро стоящие перед нашим обществом. Но мы не имеем права забыть подвиг миллионов советских граждан и тем более допустить ложь в освещении событий той страшной войны, ведь это ведет к разобщению России, способствует межнациональным конфликтам и повышает риск возникновения новых войн. Встреча экспертов в Калининграде будет содействовать тому, чтобы люди помнили, знали правду о войне с фашизмом, чтобы колоссальные потери этой войны не были забыты и помогли нам сохранить мир», — прокомментировал Андрей Шутов, доктор исторических наук, профессор, декан факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель Совета директоров ЭИСИ, член Общественной палаты РФ.

Цикл общественно-экспертных семинаров «Россия-2030» был запущен ЭИСИ в апреле 2017 года по инициативе Российского общества политологов. Проект направлен на разработку базовой модели будущего России, которая формируется за счет максимального охвата экспертных мнений, ожиданий и представлений граждан о будущем всего государства и его конкретных регионов. Каждый из семинаров посвящен отдельному блоку вопросов, значимых для нашей страны, в обсуждении которых участвуют ведущие специалисты из разных областей: представители федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, образовательных и общественных организаций, бизнес-сообщества, средств массовой информации.

Цель серии семинаров «Россия-2030» — получить совокупное экспертное видение будущего страны, а затем донести его до органов власти и институтов гражданского общества с тем, чтобы повлиять на принятие ключевых решений о стратегии развития страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе.