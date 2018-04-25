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Навальный решил просто напомнить о себе. Так же он призывает провести митинги по всей России 05 мая с самыми различными вопросами, в том числе и по борьбе с коррупцией. Убежден в том, что с коррупцией надо бороться не митингами. С коррупцией надо вести профессиональную борьбу. Высоко образованные, честные и добропорядочные специалисты должны беспрерывно проводить проверки. При чем проверки должны производить Навальный с умным видом лица, а все глупости на земном шаре делаются с умным выражением лица, призывает провести 05 мая 2018 года акцию «За право быть гражданином нашей страны». Чем вызвано проведение такой акции? Кто и когда усомнился в нашем гражданстве и перед кем надо доказывать? У нас имеются Паспорта гражданина России или Свидетельство о рождении гражданина России. Этими документами и подтверждается наше гражданство. Почему надо проводить какую то акцию? Нет никакой необходимости в этом.

Но у меня лично возник вопрос. А надо ли проводить митинги 05 мая, за два дня до сложения полномочий правительства? Митинг будет проведен, а через два дня правительство уйдет в отставку и придут новые люди. Так может быть не проводить 05 мая митинги? Дать возможность сформировать правительство, дать возможность ему определиться и уже после этого рассматривать вопрос предъявления требований? Да и нужны ли митинги во время применения большого количества санкций?