Насиловал и убивал девочек из многодетной семьи строитель в Хабаровском крае

В Хабаровском крае мужчина признан виновным в совершении особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних и приговорен к пожизненному лишению свободы. Об сообщили во вторник в главке Следственного комитета России.

Собранные следственными органами СКР по Хабаровскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, п. «б.» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ п. «б» и ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следствием и судом установлено, что осужденный проводил ремонт в квартире, в которой проживала многодетная семья. Иногда он оставался ночевать в данной квартире. В ночь с 17 на 18 мая 2017 года злоумышленник, воспользовавшись тем, что родителей детей не было дома, совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней девочки. Затем, испугавшись ответственности, он убил ребенка. После этого он совершил сексуальное насилие в отношении еще одной несовершеннолетней девочки. С целью сокрытия следов преступления злоумышленник решил избавиться от тела потерпевшей, он вынес его на улицу, где его заметили соседи. Мужчина бросил тело и убежал.

В ходе следствия злоумышленник дал признательные показания. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления – в несовершеннолетнем возрасте он изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девочку.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.