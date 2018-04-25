Перекроют улицы ради первомайской демонстрации в Бердске

Пресс-центр мэрии Бердска предупредил автомобилистов о перекрытии улиц в Первомай.

-1 мая 2018 года от перекрестка улиц Комсомольской и Ленина до площади Горького пройдет праздничное шествие делегаций трудовых коллективов предприятий и учреждений Бердска. В связи с этим на время прохождения шествия, с 10:00 до 12:00, выезд с парковочных карманов и придомовых территорий вдоль ул. Ленина запрещен, — сообщили в мэрии.

Все улицы, пересекающие ул. Ленина будут перекрыты. В мэрии просят заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС, которые будут дежурить во время демонстрации.