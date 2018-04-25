Рецидивист зарезал пенсионера и выбросил его в мусорку за замечание в Новосибирске

В Новосибирске вынесен приговор убийце-рецидивисту, сообщили во вторник в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Собранные следственным отделом по Дзержинскому району Новосибирск регионального управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 35-летнему мужчине, совершившему убийство 65-летнего местного жителя.

Благодаря слаженной работе органов СКР и полиции, в кратчайшие сроки был установлен виновный в совершении указанного преступления.

В ходе следствия и судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что в ночь на 2 января 2018 года, в одной из коммунальных квартир в Дзержинском районе Новосибирска обвиняемый распивал спиртные напитки со своими соседями. Пожилой потерпевший сделал ему замечание из-за шумного поведения, между ними возник конфликт, в результате которого 35-летний мужчина нанес потерпевшему несколько ударов кухонным ножом в живот. После чего, с целью скрыть следы совершенного преступления, гость под надуманным предлогом проследовал с потерпевшим на улицу к мусорным контейнерам, где нанес ему множественные ножом и ногами в жизненно важные органы, погрузил тело потерпевшего в контейнер и скрылся с места совершения преступления.

Через несколько часов истекающий кровью потерпевший был обнаружен проходившими мимо гражданами, ему была вызвана скорая медицинская помощь. Позднее от полученных телесных повреждений потерпевший, не приходя в сознание, скончался в медицинском учреждении.

Кроме того, материалами уголовного дела установлено, что виновный был ранее судим по ч. 1 ст. 105 РФ, длительное время отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился менее года назад. Обвиняемый под тяжестью собранных доказательств полностью признал свою вину в совершенном деянии.

Приговором Дзержинского районного суда Новосибирска обвиняемый приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.