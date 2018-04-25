Упразднят должность уволившегося первого вице-мэра Бердска

Александр Тужик проработал в бердской мэрии почти 2 года и 4 месяца
Сегодня, 24 апреля, глава Бердска Евгений Шестернин официально подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» увольнение своего первого заместителя Александра Тужика.
— Я подписал 123-й приказ. Со вчерашнего дня он не работает. Его обязанности будут распределены между другими заместителями, — заявил Евгений Анатольевич.
Он отказался комментировать любые «кадровые вопросы» более подробно, как и дальнейшую судьбу Александра Михайловича — человек написал заявление об увольнении по собственному желанию, это его право.
Напомним, что Тужик отдал заявление об отставке мэру сразу после обвинительного приговора эккс-начфину Бердска Ирине Вагнер. За халатность, повлекшую ущерб городскому бюджету в размере 7 млн рублей, суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно.
Именно на Александра Тужика были возложены обязанности курировать экономический блок исполнительной власти Бердска, в том числе управление финансов и налоговой политики, где в последнее время произошел ряд хищений, судебных приговоров и скандальных увольнений.
Евгений Шестернин не стал связывать эти звенья в одну цепь, ставшей поводом для добровольной отставки Тужика. Не подтвердил он и «особый интерес» правоохранителей к руководству Бердска.
Должность первого вице-мэра не является вакантной, поскольку, как отметил Шестернин, ее упразднят.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Тужик, в понедельник, 23 апреля, отдав заявление на подпись своему работодателю, не стал дожидаться официального увольнения и освободил рабочий кабинет в горадминистрации.
Он пришел в бердскую мэрию в декабре 2015 года по приглашению Евгения Шестернина, который в тот момент только вступил в должность главы города после победы в конкурсе претендентов на должность градоначальника и утверждения его кандидатуры депутатским корпусом.
справка
Александр Тужик работал на заводе химконцентратов столяром и был инструктором в спортклубе «Сибирь». До 1988 года числился тренером в детской спортивной школе №3 Новосибирска. В 2013 году занимал пост замглавы администрации Центрального округа Новосибирска.
В 2014 году работал заместителем директора ООО «Ермак», затем перешел в ООО «Строительное управление №25», где занимал должность заместителя генерального директора по экономике.
С декабря 2015-го по апрель 2018 года работал первым вице-мэром Бердска.
Три года отсидел на кресле, как выходит и не нужен был особо, вот это дела.
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Что он был, что не был. Его отсутствие никто и не заметит. Обыкновенный статист. Вот только зарплата, на его содержание, выплачивалась регулярно. Таких статистов в администрации очень много.
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«Таких статистов в администрации очень много.»
К сожалению не только в администрации но и в ………..
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«Паразиты» и сколько их ещё осталось…
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Смешно, право! Между кем там распределять обязанности?! Степанова и Ким? Смех, да и только. Про Носова вообще молчу, специалист еще тот…
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Можно вернуть Шинкевича из Новосиба. Он один со всем этим справится вполне. Толковый парень.
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Его уже выпнули оттуда…..Если не в курсе. И сопливый еще и ангажирован определенными лицами раз уж на то пошло.
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А вот хотелось бы узнать у главы результаты тужиковских обещаний, например, сколько инвесторов привлек в Бердск? Какие федеральные проекты привлек? Как решил глобальные задачи по развитию Бердска, которые сам же и ставил?
Тужился-тужился и лопнул!
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Фонд «Мы вместе» вспомните! Прекрасный был «инвестор».
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Пусть тогда зарплату вернет за три года!
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…»А сколько их,попавших в эту бездну…»Яркая биография:столяр,тренер,и ООООП зам. главы,в 90-е многие «сделали»карьеру….
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Опять в столярку пойдёт? Или в школу физруком? «Три-четыре: кончили!»
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Не тужит Тужик ни на пядь,
Коль замом не сгодился,
Пойдёт столярничать опять —
Рубанок уж приснился!
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А глаза добрые,может и не плохой человек…
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Хороший человек — не профессия! Пусть бабушек через дорогу переводит! Или скворечники для птичек устанавливает!
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Вы его послужной список перечитайте! От тренера сразу в зам главы администрации-на такой рывок только спортсмены выходцы из 90-х способны! Куда ни кинь, нами правят бывшие спортсмены 90-х и не секрет чем они в 90-х занимались!
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А ведь зарплату получал…А на поверку раз,и не нужна его должность никому,заметьте,не он сам как «опытный управленец»,а даже штатная единица…может там еще десяток другой «оптимизировать»,ну без вреда для города…
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Да пригреет хто-нить Тузика канэш.. «Грел» же кого-то в Новосибе, раз туда подался. Думаю, мы ещё удивимся, как высоко взлетел «орёл» безумных прожектов.
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Не знаю куда «взлетит» сей орёлик, только вот Михайло, по моим достоверным источникам, уныло пилит «на работу-с работы» на электрическом поезде! И не в «мягком вагоне»! Не взлетел?
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Михайлов точно каждый день пилит на электричке ….
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Не тужи, Тужиик! Возьмут тебя ещё каким-нибудь городом порулить.
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Вот зачем опускаться до оскорблений, что докопались до фамилии этого человека? Как же низко обсуждать внешность, фамилию, давать клички!!! Так и хочется задать вопрос этим судьям, а вы то кто?
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Заслужил? Наверное…
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Докопались не до фамилии, а до деятельности. Если почитать, что он говорил и обещал два года назад и что сделал, сразу понятно, что за человек. Правильно пишут: прошло 2 года и 4 мес., оказалось, что без этой единицы вполне можно обойтись, как и без этого конкретного человека, который позиционировался, как «профи».
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Одним клоуном меньше, цирк то когда уедет?
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