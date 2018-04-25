Упразднят должность уволившегося первого вице-мэра Бердска

Сегодня, 24 апреля, глава Бердска Евгений Шестернин официально подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» увольнение своего первого заместителя Александра Тужика.

— Я подписал 123-й приказ. Со вчерашнего дня он не работает. Его обязанности будут распределены между другими заместителями, — заявил Евгений Анатольевич.

Он отказался комментировать любые «кадровые вопросы» более подробно, как и дальнейшую судьбу Александра Михайловича — человек написал заявление об увольнении по собственному желанию, это его право.

Напомним, что Тужик отдал заявление об отставке мэру сразу после обвинительного приговора эккс-начфину Бердска Ирине Вагнер. За халатность, повлекшую ущерб городскому бюджету в размере 7 млн рублей, суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно.

Именно на Александра Тужика были возложены обязанности курировать экономический блок исполнительной власти Бердска, в том числе управление финансов и налоговой политики, где в последнее время произошел ряд хищений, судебных приговоров и скандальных увольнений.

Евгений Шестернин не стал связывать эти звенья в одну цепь, ставшей поводом для добровольной отставки Тужика. Не подтвердил он и «особый интерес» правоохранителей к руководству Бердска.

Должность первого вице-мэра не является вакантной, поскольку, как отметил Шестернин, ее упразднят.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Тужик, в понедельник, 23 апреля, отдав заявление на подпись своему работодателю, не стал дожидаться официального увольнения и освободил рабочий кабинет в горадминистрации.

Он пришел в бердскую мэрию в декабре 2015 года по приглашению Евгения Шестернина, который в тот момент только вступил в должность главы города после победы в конкурсе претендентов на должность градоначальника и утверждения его кандидатуры депутатским корпусом.

справка

Александр Тужик работал на заводе химконцентратов столяром и был инструктором в спортклубе «Сибирь». До 1988 года числился тренером в детской спортивной школе №3 Новосибирска. В 2013 году занимал пост замглавы администрации Центрального округа Новосибирска.

В 2014 году работал заместителем директора ООО «Ермак», затем перешел в ООО «Строительное управление №25», где занимал должность заместителя генерального директора по экономике.

С декабря 2015-го по апрель 2018 года работал первым вице-мэром Бердска.