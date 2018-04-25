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Упразднят должность уволившегося первого вице-мэра Бердска

Глава города подтвердил официальное увольнение по собственному желанию Александра Тужика, который курировал экономический блок. Его обязанности распределят между замами.

25.04.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 25 коммент.

Упразднят должность уволившегося первого вице мэра Бердска

Александр Тужик проработал в бердской мэрии почти 2 года и 4 месяца

Сегодня, 24 апреля, глава Бердска Евгений Шестернин официально подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» увольнение своего первого заместителя Александра Тужика.

— Я подписал 123-й приказ. Со вчерашнего дня он не работает. Его обязанности будут распределены между другими заместителями, — заявил Евгений Анатольевич.

Он отказался комментировать любые «кадровые вопросы» более подробно, как и дальнейшую судьбу Александра Михайловича — человек написал заявление об увольнении по собственному желанию, это его право.

Напомним, что Тужик отдал заявление об отставке мэру сразу после обвинительного приговора эккс-начфину Бердска Ирине Вагнер. За халатность, повлекшую ущерб городскому бюджету в размере 7 млн рублей, суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно.

Именно на Александра Тужика были возложены обязанности курировать экономический блок исполнительной власти Бердска, в том числе управление финансов и налоговой политики, где в последнее время произошел ряд хищений, судебных приговоров и скандальных увольнений.

Евгений Шестернин не стал связывать эти звенья в одну цепь, ставшей поводом для добровольной отставки Тужика. Не подтвердил он и «особый интерес» правоохранителей к руководству Бердска.

Должность первого вице-мэра не является вакантной, поскольку, как отметил Шестернин, ее упразднят.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск»  Тужик, в понедельник, 23 апреля, отдав заявление на подпись своему работодателю, не стал дожидаться официального увольнения и освободил рабочий кабинет в горадминистрации.

Он пришел в бердскую мэрию в декабре 2015 года по приглашению Евгения Шестернина, который в тот момент только вступил в должность главы города после победы в конкурсе претендентов на должность градоначальника и утверждения его кандидатуры депутатским корпусом.

справка

Александр Тужик работал на заводе химконцентратов столяром и был инструктором в спортклубе «Сибирь». До 1988 года числился тренером в детской спортивной школе №3 Новосибирска. В 2013 году занимал пост замглавы администрации Центрального округа Новосибирска.

В 2014 году работал заместителем директора ООО «Ермак», затем перешел в ООО «Строительное управление №25», где занимал должность заместителя генерального директора по экономике.

С декабря 2015-го по апрель 2018 года работал первым вице-мэром Бердска.


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(25) Комментариев

  1. Вася

    Три года отсидел на кресле, как выходит и не нужен был особо, вот это дела. :-D

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  2. БардакОбамович

    Что он был, что не был. Его отсутствие никто и не заметит. Обыкновенный статист. Вот только зарплата, на его содержание, выплачивалась регулярно. Таких статистов в администрации очень много.

    Thumb up 48 Thumb down 0

  3. Аноним

    «Паразиты» и сколько их ещё осталось…

    Thumb up 31 Thumb down 0

  4. Аноним

    Смешно, право! Между кем там распределять обязанности?! Степанова и Ким? Смех, да и только. Про Носова вообще молчу, специалист еще тот…

    Thumb up 30 Thumb down 5

  5. Мариша

    А вот хотелось бы узнать у главы результаты тужиковских обещаний, например, сколько инвесторов привлек в Бердск? Какие федеральные проекты привлек? Как решил глобальные задачи по развитию Бердска, которые сам же и ставил?
    Тужился-тужился и лопнул! :-D :-D :-D :P

    Thumb up 47 Thumb down 0

  6. Организатор

    Пусть тогда зарплату вернет за три года!

    Thumb up 22 Thumb down 0

  7. Аноним

    …»А сколько их,попавших в эту бездну…»Яркая биография:столяр,тренер,и ООООП зам. главы,в 90-е многие «сделали»карьеру….

    Thumb up 21 Thumb down 1

  8. Гость

    Опять в столярку пойдёт? Или в школу физруком? «Три-четыре: кончили!» ;) %) *CRAZY*

    Thumb up 22 Thumb down 1

    • Аноним

      Не тужит Тужик ни на пядь,
      Коль замом не сгодился,
      Пойдёт столярничать опять —
      Рубанок уж приснился!
      ————————————
      :-D

      Thumb up 13 Thumb down 2

  9. Аноним

    А глаза добрые,может и не плохой человек…

    Thumb up 2 Thumb down 17

    • Гость

      Хороший человек — не профессия! Пусть бабушек через дорогу переводит! Или скворечники для птичек устанавливает! ;)

      Thumb up 23 Thumb down 1

  10. Аноним

    Вы его послужной список перечитайте! От тренера сразу в зам главы администрации-на такой рывок только спортсмены выходцы из 90-х способны! Куда ни кинь, нами правят бывшие спортсмены 90-х и не секрет чем они в 90-х занимались!

    Thumb up 25 Thumb down 1

  11. Аноним

    А ведь зарплату получал…А на поверку раз,и не нужна его должность никому,заметьте,не он сам как «опытный управленец»,а даже штатная единица…может там еще десяток другой «оптимизировать»,ну без вреда для города…

    Thumb up 15 Thumb down 0

  12. Вит

    Да пригреет хто-нить Тузика канэш.. «Грел» же кого-то в Новосибе, раз туда подался. Думаю, мы ещё удивимся, как высоко взлетел «орёл» безумных прожектов. *CRAZY*

    Thumb up 6 Thumb down 0

    • Гость

      Не знаю куда «взлетит» сей орёлик, только вот Михайло, по моим достоверным источникам, уныло пилит «на работу-с работы» на электрическом поезде! И не в «мягком вагоне»! Не взлетел? =-O =-O =-O

      Thumb up 6 Thumb down 3

  13. Вовочка

    Не тужи, Тужиик! Возьмут тебя ещё каким-нибудь городом порулить.

    Thumb up 8 Thumb down 2

  14. Я

    Вот зачем опускаться до оскорблений, что докопались до фамилии этого человека? Как же низко обсуждать внешность, фамилию, давать клички!!! Так и хочется задать вопрос этим судьям, а вы то кто?

    Thumb up 6 Thumb down 10

    • Гость

      Заслужил? Наверное… %)

      Thumb up 12 Thumb down 0

    • Лёка

      Докопались не до фамилии, а до деятельности. Если почитать, что он говорил и обещал два года назад и что сделал, сразу понятно, что за человек. Правильно пишут: прошло 2 года и 4 мес., оказалось, что без этой единицы вполне можно обойтись, как и без этого конкретного человека, который позиционировался, как «профи».

      Thumb up 6 Thumb down 1

  15. 888

    Одним клоуном меньше, цирк то когда уедет?

    Thumb up 12 Thumb down 0

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