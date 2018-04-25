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Глава Банка России поздравила с победой в олимпиаде по финансовой грамотности ученика Экономического лицея Бердска

Бердский лицеист Алексей Жаринов первый раз участвовал в таком серьезном состязании в Москве и сразу занял первое место. В олимпиаде соревновались свыше 15 тыс. школьников со всей страны.

25.04.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой, cbr.ru Нет комментариев

Глава Банка России поздравила с победой в олимпиаде по финансовой грамотности ученика Экономического лицея Бердска

Учащиеся бердского Экономического лицея с Эльвирой Набиуллиной

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников в Москве проводится с 2004 года. За время проведения в ней участвовало более 70 тысяч школьников 9-11 классов из 85 субъектов Российской Федерации и стран СНГ. В этом году в олимпиаде приняло участие 15 тыс. человек, в конце марта на олимпиаду съехались финалисты.

Лицеист Алексей Жаринов первый раз участвовал в этом состязании и сразу занял первое место. Свой успех он связывает с фундаментальными знаниями, которые он получает в стенах лицея.
— Если человек стремится освоить экономику на должном уровне, то лицей дает прекрасные возможности в этом, — уверен юноша.

В рамках олимпиады бердчанину посчастливилось пообщаться с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. Она рассказала школьникам о значимости повышения финансовой доступности для всех россиян и подчеркнула роль новейших финансовых технологий в этом процессе.

Глава Банка России поздравила с победой в олимпиаде по финансовой грамотности ученика Экономического лицея Бердска

Бердчанин планирует учиться в Москве

Алексей Жаринов неоднократно становился призером всероссийских и международных олимпиад. Он международный мастер, двукратный чемпион России, чемпион Казахстана по МЭКОМ (моделирование экономики и менеджмента).

Как рассказал «Курьер.Среда Бердск» лицеист, победы в конкурсах — это в первую очередь удовлетворение. Время, затраченное на подготовку, переросло в хороший результат.

Алексей в этом году заканчивает 11 класс и планирует учиться на экономиста в Москве.

Экономический лицей дает старт в профессию
Более 2/3 учеников в лицее — хорошисты и отличники. Это один из самых высоких показателей по Новосибирской области. И это не удивительно. Преподавательский состав образовательного учреждения — учителя безгранично преданные своему делу. Для работы с учащимися привлекаются преподаватели вузов и колледжей, также ведется совместная работа с предприятиями и общественными организациями: Лига роботов, Центр инжиниринговой подготовки, Межвузовская магистратура, Наука Детям, ЦМИТ Зуммер. Лицей является площадкой по работе с одаренными детьми Бердска по направлениям: экономика, мехатроника, робототехника.

Образование в бердском Экономическом лицее открывает перед горожанами обучении в престижных университетах России и становится главной основой для успешной карьеры.

Учащиеся лицея активно участвуют в соревнованиях и конкурсах городского, всероссийского и международного уровней и регулярно занимают призовые места.

 


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