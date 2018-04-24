Открыть доступ к заливу обяжут владельца коттеджа в Бердске

Исполнительный лист по сносу забора в коттеджном поселке, расположенном в Речкуновкой зоне отдыха, поступил в отдел судебных приставов Бердска.

По словам судебного пристава-исполнителя по розыску Александра Федотова, владелец одного из коттеджей огородил выход к Бердскому заливу, закрыв свободный доступ к берегу. В ближайшее время судебные приставы-исполнители начнут работать с должником. Вначале обяжут собственника снести ограждение. С момента ознакомления с исполнительным листом на демонтаж ограждения хозяину коттеджа дадут пять дней. Если за это время собственник не выполнит предписание, ему придется оплатить исполнительский сбор в размере 5000 рублей.

Если хозяин коттеджа и после этого продолжит игнорировать судебное решение, приставы примут меры принудительного исполнения. Привлекут для демонтажа подрядную организацию, а потраченные средства взыщут с должника, рассказал 24 апреля «Курьер. Среда. Бердск» Александр Федотов.