КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
продам
продам 89139897337 Анна
Продам 1-ую квартиру!89137830675 Галина Васильевна
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Тонувшего рыбака достали из полыньи спасатели в Бердске

159 тыс. рублей ежемесячно принесут счастье россиянину

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Ливни с грозами и сильным ветром надвигаются на Бердск

Вандализм в парке Победы возмутил мэра Бердска

Наказывать за исполнение санкций США в России хочет Госдума

Продлили маршрут автобуса №2 до нового кладбища в Бердске

Утонул Renault с четырьмя девушками в Искитимском районе

В досудебном порядке хочет предотвратить угрозу закрытия магазина «Уют» депутат Бердска

Не готовы к выходу автобусов дачные дороги в Бердске

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Открыть доступ к заливу обяжут владельца коттеджа в Бердске

После ознакомления с исполнительным листом судебные приставы дадут собственнику пять дней на демонтаж забора.

24.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Открыть доступ к заливу обяжут владельца коттеджа в Бердске

Береговая линия Обского моря активно застраивается

Исполнительный лист по сносу забора в коттеджном поселке, расположенном в Речкуновкой зоне отдыха, поступил в отдел судебных приставов Бердска.

По словам судебного пристава-исполнителя по розыску Александра Федотова, владелец одного из коттеджей огородил выход к Бердскому заливу, закрыв свободный доступ к берегу. В ближайшее время судебные приставы-исполнители начнут работать с должником. Вначале обяжут собственника снести ограждение. С момента ознакомления с исполнительным листом на демонтаж ограждения хозяину коттеджа дадут пять дней. Если за это время собственник не выполнит предписание, ему придется оплатить исполнительский сбор в размере 5000 рублей.

Если хозяин коттеджа и после этого продолжит игнорировать судебное решение, приставы примут меры принудительного исполнения. Привлекут для демонтажа подрядную организацию, а потраченные средства взыщут с должника, рассказал 24 апреля «Курьер. Среда. Бердск» Александр Федотов.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Достали рыбака из-под льда спасатели Бердска Тонувшего рыбака достали из полыньи спасатели в Бердске 10 медалей за два дня завоевали бадминтонисты из Бердска

(2) Комментариев

  1. Аноним

    теперь там будем загорать

    Thumb up 6 Thumb down 1

  2. Гость

    Рыбалка там была когда-то… С бредешком. И раки. =)

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Предварительная консультация врача-венеролога бесплатно в клинике Веритас!
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика