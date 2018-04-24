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Тонувшего рыбака достали из полыньи спасатели в Бердске

Пенсионер получил сильное переохлаждение в ледяной воде. Его доставили на берег и передали сотрудникам скорой помощи.

24.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: бердского ПСО 4 коммент.

Тонувшего рыбака достали из полыньи спасатели в Бердске

Двое спасателей в гидрокостюмах вытащили рыбака на лед

Рыбака, находящегося на грани жизни и смерти в ледяной воде Новосибирского водохранилища, вытащили и доставили на свою базу 24 апреля сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске.

Барахтающегося в воде рыбака, примерно в 100 метрах от берега, в районе железнодорожной станции Береговой, заметила женщина. Она сообщила об этом оперативному дежурному бердского ПСО. Звонок поступил в 15.34, ровно через минуту четверо спасателей на аэролодке «Пиранья-6» выдвинулись на место. Через пять минут рыбака обнаружили.

— Рыбак находился в воде и пытался выбраться на лед. Двое или трое мужчин шли к нему на выручку, но когда увидели, что мы приближаемся, отправились назад к берегу. Двое спасателей в гидрокостюмах подползли к пострадавшему, взяли его за руки и вытащили на лед. Затем мы подошли поближе и переместили рыбака в лодку. Один из спасателей позвонил оперативному дежурному и доложил, что спасательная операция проведена. Принято решение доставить пострадавшего на базу. Оперативный дежурный вызвал скорую помощь. Когда везли 78-летнего мужчину на берег, пытались с ним разговаривать. У него было серьезное переохлаждение. Даже не мог сказать, кто он. Пытался что-то сказать, но уже засыпал. Когда прибыли на базу, пострадавшего переложили на носилки и занесли в здание, где сняли с него мокрую одежду, укрыли сухой и напоили теплым чаем. Он начал потихоньку приходить в себя. И как раз приехала скорая помощь. В 16.05 спасенного рыбака передали врачам скорой помощи, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

Спасатели предупреждают: выход на лед сейчас очень опасен. Они советуют рыбакам не рисковать своими жизнями.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Чумачечий ДЕДА!!!Теперь и о обмороженный!!!МЧСники молодцы,НО Братья рыбаки(любого возраста)апрель уже,зима прошла,готовьте поплавочки и спиннинги!!!!

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  2. Птенец

    А я бы его не спасал. Если человек к такому возрасту мозгов не нажил, то ему уже ничего не поможет. Не утонул сейчас, утонет в следующий раз.

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  3. Аноним

    Ну ты что говоришь то,Птенец,это Деда,и не важно что он не ваш,ему 78,это прилично,да он «шалун» конечно,МЧС ников напряг маленько,Но он в годах своих прется куда то,не бухает лежа на диване(как тысячи молодых ребят-жеребят),дай бог ему долгих лет,МЧСникам зарплаты побольше и
    здоровья!!! щдоровья,то

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  4. Аноним

    Кому на жизнь нас…ь сейчас на лёд идут

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