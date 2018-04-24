Тонувшего рыбака достали из полыньи спасатели в Бердске

Рыбака, находящегося на грани жизни и смерти в ледяной воде Новосибирского водохранилища, вытащили и доставили на свою базу 24 апреля сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске.

Барахтающегося в воде рыбака, примерно в 100 метрах от берега, в районе железнодорожной станции Береговой, заметила женщина. Она сообщила об этом оперативному дежурному бердского ПСО. Звонок поступил в 15.34, ровно через минуту четверо спасателей на аэролодке «Пиранья-6» выдвинулись на место. Через пять минут рыбака обнаружили.

— Рыбак находился в воде и пытался выбраться на лед. Двое или трое мужчин шли к нему на выручку, но когда увидели, что мы приближаемся, отправились назад к берегу. Двое спасателей в гидрокостюмах подползли к пострадавшему, взяли его за руки и вытащили на лед. Затем мы подошли поближе и переместили рыбака в лодку. Один из спасателей позвонил оперативному дежурному и доложил, что спасательная операция проведена. Принято решение доставить пострадавшего на базу. Оперативный дежурный вызвал скорую помощь. Когда везли 78-летнего мужчину на берег, пытались с ним разговаривать. У него было серьезное переохлаждение. Даже не мог сказать, кто он. Пытался что-то сказать, но уже засыпал. Когда прибыли на базу, пострадавшего переложили на носилки и занесли в здание, где сняли с него мокрую одежду, укрыли сухой и напоили теплым чаем. Он начал потихоньку приходить в себя. И как раз приехала скорая помощь. В 16.05 спасенного рыбака передали врачам скорой помощи, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

Спасатели предупреждают: выход на лед сейчас очень опасен. Они советуют рыбакам не рисковать своими жизнями.