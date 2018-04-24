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Ливни с грозами и сильным ветром надвигаются на Бердск

МЧС сделал экстренное предупреждение: в Новосибирской области прогнозируется шторм. Пик непогоды придется на 25 апреля.

24.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Ливни с грозами и сильным ветром надвигаются на Бердск

Ожидаются дожди, местами сильные, грозы, усиление ветра до 17 -22 метров в секунду

На Новосибирскую область надвигается погода, способная вызвать происшествия чрезвычайного характера. Синоптики прогнозируют интенсивные дожди, грозы и порывистый ветер.

Пик непогоды придется на утро и день 25 апреля. По данным гидрометцентра, ожидаются дожди, местами сильные, грозы, усиление ветра до 17 -22 метров в секунду.

На основании неблагоприятного прогноза специалисты МЧС предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Рекомендовано отказаться от дальних поездок.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов и окон, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Не укрывайтесь сами и не паркуйте автомобили за остановками общественного транспорта, под рекламными щитам, рядом недостроенными зданиям и под деревьями.

Опасно при сильном ветре стоять под линиями электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Будьте аккуратны с электроприборами. При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует перебоям электричества, а также может привести к возникновению пожаров

В ветреную погоду также следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнём. При сильном порывистом ветре возгорания могут приобрести крупные масштабы.

Гражданам следует прислушаться к прогнозу и предупреждениям специалистов, чтобы не попасть в опасную ситуацию.

Главам муниципалитетов, руководителям министерств, ведомств, объектов экономики и предприятий жизнеобеспечения населения рекомендовано выполнить комплекс превентивных мероприятий, а также обеспечить готовность дежурных и дополнительных сил и средств для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеоявлений.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в Бердске по телефону ЕДДС 2-18-18.

Пожарно-спасательные подразделения Новосибирской области находятся в постоянной готовности к реагированию на нештатные ситуации, сообщили в региональном управлении МЧС.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Хоть природа городок наш помоет! А то не успел снег сойти — уже пылищщщщща! %) *CRAZY* :P

    Thumb up 0 Thumb down 0

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