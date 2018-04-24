Вандализм в парке Победы возмутил мэра Бердска

Неизвестные вандалы обезобразили липы в бердском парке Победы
Мэр Бердска Евгений Шестернин осмотрел парк Победы во время традиционного еженедельного обхода города. Там ему показали деревья, над которыми глумилась рука вандала. После этого Евгений Шестернин обратился к «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой осветить эту проблемы.
Кора снята с деревьев на высоте роста взрослого человека
— Это просто крик души. Общественники туда пришли по воле души, убрали весь парк, администрация вывезла собранный мусор… Всё шикарно сделали. И вот дорожка от мемориала к пруду, там липовая аллея. Десять липок стоят, красивые такие. На высоте роста взрослого человека снята кора по всей окружности ствола. Опоясывающий срез сантиметров тридцать, наверное. С десяти лип «сняты пояса», представляете? Они же все засохнут. И где это сделано, вы понимаете? Ведь место людьми уважаемое, священное… Но кто это сделал? Он ведь не откуда-то приехал, это наш, местный! — возмутился Евгений Шестернин.
Об этом Евгений Анатольевич рассказал сегодня, 24 апреля, оценивая результаты субботника вокруг мемориала Славы накануне Дня Победы. По его словам, пожилой работник парка, следящий за чистотой, чуть не плакал, показывая изуродованные деревья.
Давно уже надо поставить камеры видеонаблюдения.
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Не первый раз. Местное бандеровское отродье шалит. Зря их простил добрый вождь, Иосиф Виссарионович.
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В прошлом или позапрошлом году такое уже там было. Я конечно не специалистка, но, обратите внимание, что убиты стволы лип там, где их от одного корня несколько стволов растет, при том, что по одному стволу там оставлено.
Возможно некий садовод-любитель считает, что так деревьям будет лучше, если останется только один ствол, которому, по его мнению, остальные просто мешают нормально вырасти?
Есть здесь специалист? Кто-нибудь может внести ясность?
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