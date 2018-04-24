Вандализм в парке Победы возмутил мэра Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин осмотрел парк Победы во время традиционного еженедельного обхода города. Там ему показали деревья, над которыми глумилась рука вандала. После этого Евгений Шестернин обратился к «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой осветить эту проблемы.

— Это просто крик души. Общественники туда пришли по воле души, убрали весь парк, администрация вывезла собранный мусор… Всё шикарно сделали. И вот дорожка от мемориала к пруду, там липовая аллея. Десять липок стоят, красивые такие. На высоте роста взрослого человека снята кора по всей окружности ствола. Опоясывающий срез сантиметров тридцать, наверное. С десяти лип «сняты пояса», представляете? Они же все засохнут. И где это сделано, вы понимаете? Ведь место людьми уважаемое, священное… Но кто это сделал? Он ведь не откуда-то приехал, это наш, местный! — возмутился Евгений Шестернин.

Об этом Евгений Анатольевич рассказал сегодня, 24 апреля, оценивая результаты субботника вокруг мемориала Славы накануне Дня Победы. По его словам, пожилой работник парка, следящий за чистотой, чуть не плакал, показывая изуродованные деревья.

В ноябре 2017 года «Курьер. Среда. Бердск» писал о фактах срезания коры с лип в парке Победы.