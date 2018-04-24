КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
продам
продам 89139897337 Анна
Продам 1-ую квартиру!89137830675 Галина Васильевна
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Тонувшего рыбака достали из полыньи спасатели в Бердске

159 тыс. рублей ежемесячно принесут счастье россиянину

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Ливни с грозами и сильным ветром надвигаются на Бердск

Вандализм в парке Победы возмутил мэра Бердска

Наказывать за исполнение санкций США в России хочет Госдума

Продлили маршрут автобуса №2 до нового кладбища в Бердске

Утонул Renault с четырьмя девушками в Искитимском районе

В досудебном порядке хочет предотвратить угрозу закрытия магазина «Уют» депутат Бердска

Не готовы к выходу автобусов дачные дороги в Бердске

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Наказывать за исполнение санкций США в России хочет Госдума

Володин выступил за введение уголовной ответственности для тех, кто будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.

24.04.2018 Фото: Кремлин.ру 6 коммент.

Наказывать за исполнение санкций США в России хочет Госдума

Вячеслав Володин инициировал ответственность за исполнение санкций против России

Госдума разработает законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России. Документ могут принять до конца весенней сессии, заявил журналистам первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за введение ответственности для тех, кто в своей деятельности на территории России будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.

По словам Исаева, по мере разработки закона об антисанкциях появится и законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций. При этом, пояснил парламентарий, уголовное наказание предусматривается только для физических лиц, а для юридических лиц предлагается ввести штрафы.

«Эта тема тоже сейчас обсуждается», — сказал Исаев, добавив, что штрафы могут быть «достаточно высокие».

«Эта деятельность с нашей точки зрения преступная, поэтому никакие санкции, введенные конгрессом США, президентом США, не будут действовать на территории Российской Федерации, в рамках российской юрисдикции», — подчеркнул депутат.

Ранее главы фракций и спикер внесли в нижнюю палату законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает правительству право по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов, запрещать или ограничивать вывоз из России редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Достали рыбака из-под льда спасатели Бердска Тонувшего рыбака достали из полыньи спасатели в Бердске 10 медалей за два дня завоевали бадминтонисты из Бердска

(6) Комментариев

  1. zizou

    введение ответственности для тех, кто в своей деятельности на территории России будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств
    ==========================
    Грефа посодют, Сберу кирдык? *CRAZY*

    Thumb up 5 Thumb down 1

  2. Аноним

    шо, и Чубайса прям посадют и его Роснано прикроют? =-O

    Thumb up 5 Thumb down 1

  3. Аноним

    Давно пора.

    Thumb up 2 Thumb down 2

  4. лол,что

    так от лучше было бы арестовывать и предавать народному суду,тех кто ввел продуктовые контр-санкции! где 4 гусей трактором давили :-D

    Thumb up 5 Thumb down 1

  5. 9090

    Он будет гореть в огне скрючив пальцы открыв рот к небу .

    Thumb up 3 Thumb down 0

  6. Гость

    И Грефа не мешало бы?? За отказ от работы в Крыму?? =-O

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Предварительная консультация врача-венеролога бесплатно в клинике Веритас!
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика