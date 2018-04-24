КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую квартиру!89137830675 Галина Васильевна
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Утонул Renault с четырьмя девушками в Искитимском районе

В досудебном порядке хочет предотвратить угрозу закрытия магазина «Уют» депутат Бердска

Не готовы к выходу автобусов дачные дороги в Бердске

Эмоции через фотографию выразили жители Бердска

Нефть марки Brent перевалила за $75 впервые за три года

Каждую проданную бутылку алкоголя отследит Росалкогольрегулирование

Проваливается новостройка возле парка Победы в Бердске

Дополнительные электрички пустят на лето через Бердск

G7 введет новые санкции против России из-за Донбасса

Защита обжалует решение суда об аресте экс-директора КБУ Бердска Кожина

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Утонул Renault с четырьмя девушками в Искитимском районе

Автомобиль, как щепку, потащило сильным течением по реке Ик в деревне Новососедово. Половодье разрушило насыпную дамбу, по которой ехала машина.

24.04.2018 Фото: Светланы Пащенко/ VN.ru Один комментарий

Утонул Renault с четырьмя девушками в Искитимском районе

На месте ЧП

Четыре девушки на Renault оказались в реке Ик под Искитимом Новосибирской области. Автомобиль не смог преодолеть разрушенную половодьем дамбу.

Днем 22 апреля в деревне Новососедово Искитимского района в реке Ик утонул легковой автомобиль Renault, в котором находились четыре девушки. Местные жители своими силами провели спасательную операцию, вытащили из ледяной воды пострадавших, а затем с помощью трактора достали из реки машину. Вся операция длилась более пяти часов.

Ситуация осложнялась тем, что у реки Ик очень быстрое течение, а селяне не обладали специальными средствами: у них были только тросы и трактор. И горячее желание помочь несчастным барышням.

Дело в том, что на реке Ик нет капитального моста, только временная насыпная дамба, которую каждый год в половодье размывает. И движение по ней останавливают. А пешеходы могут воспользоваться подвесным мостиком, соединяющим берега реки и две части деревни Новососедово.

Молодые девушки ехали на одно из красивейших мест Искитимского района – тропу Зверобой. Двигались со стороны Новосибирска. Как утверждают, не заметили запрещающего знака и заехали на дамбу. У другого берега насыпь была размыта. Дамы решили, что там мелко, проскочат. И когда передние колеса «Рено» оказались в воде, под задними колесами щебеночное покрытие обвалилось. В результате автомобиль рухнул в воду почти на двухметровую глубину, как щепку, его потащило сильным течением по реке.

По словам очевидцев, иномарку отнесло от дамбы метров на восемь — в салон хлынула ледяная вода. Старосте села Новососедово Тамаре Сусловой сообщили о ЧП из районной диспетчерской службы. Женщина поспешила на берег. Там уже собрался народ, мужчины решали, как вытаскивать девушек на сушу.

«Я когда пришла на реку, девушка-водитель уже выбралась из автомобиля, — сообщила  VN.ru Тамара Суслова. — Она метров 20 еще шла по воде, ее течением несло к переходному навесному мосту, но на берег вышла самостоятельно».

А трех пассажирок вытаскивали из воды местные парни. Александр Чернышев безо всякого специального одеяния бросился в ледяную воду, доплыл до утонувшей машины, подвязывал девушек веревкой, а затем их вытягивали на берег Вадим Вагайцев и Юрий Устенко.

Ближайший к месту происшествия дом на берегу реки принадлежит Евгению Шелестову. Мужчина приехал в деревню из Новосибирска. Продрогших путешественниц привели к нему. Евгений Борисович сразу растопил баню. Здесь же развернули штаб.

Затем на место происшествия прибыли ГИБДД, полицейские, пожарные. Из МЧС сообщили, что прислать спасателей для того, чтобы доставать из реки автомобиль не могут, поэтому пусть местные власти сами решают, как быть дальше.

Староста организовала местных жителей. Евгений Шелестов дал водолазный костюм, который надел Юрий Устенко. Его по веревкам сплавили к утонувшей иномарке, зацепили автомобиль. Александр Чернышов без специального костюма опять спустился в воду. Помогал Дмитрий Мельченко. Пенсионер Юрий Алборов пригнал свой трактор.

«Люди не были равнодушными, помогали всем селом. Кто трос принес, кто веревки крепил, — продолжает староста Тамара Суслова. — С третьей попытки мы машину к берегу подтянули».

Девушки благодарили своих спасателей и позвонили родственникам, которые приехали с эвакуатором. По словам старосты, утонувшая машина уже вряд ли подлежит восстановлению — бампер вырван, руль заклинило, стекла все разбиты.

Добавим, туристы приезжают в Новососедово, чтобы отдохнуть на Зверобое. Машины оставляют на берегу, сами по подвесному мосту перебираются на другой берег. В последнее время особенно много приезжих. А моста через реку нет. Дамбу насыпают только в июне, не раньше. «Из-за этой насыпной дамбы у нас за год бывает по три таких случая, — говорит староста Тамара Суслова. — Когда река разливается, людям на машинах невозможно попасть на ту сторону». А там живет около полусотни человек, там лыжная база находится, зона отдыха. А здесь и школа, и автобус, и магазин, вся социальная инфраструктура. Транспортная связь с «большой землей» только через Маслянинский район возможна.

Много лет новососедовцам обещают сделать мост через реку Ик. «У нас лет десять назад был большой пожар — горела лыжная база, пожарные стояли здесь и не могли перебраться на ту сторону. Обидно, что власти никак не обращают внимания на эту проблему, а нам мост просто жизненно необходим мост, — замечает Тамара Суслова. — Эта дорога через нашу деревню связывает Маслянино и Новосибирск, а переправы через реку нет. Очень печально. Хорошо, в этот раз люди на берегу оказались, успели вытащить девчонок из ледяной воды. Вовремя помощь оказали. И с трактором Юрий Самсонович нас постоянно выручает».


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Продлили маршрут автобуса №2 до нового кладбища в Бердске Утонул Renault с четырьмя девушками в Искитимском районе Усиление ветра и грозы ожидаются в Бердске

(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Бабы дуры

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Мужской комплекс УЗИ
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика