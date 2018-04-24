В досудебном порядке хочет предотвратить угрозу закрытия магазина «Уют» депутат Бердска

В ходе проверок противопожарной безопасности в торговых центрах Бердска, которые проводили после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», выявили массу нарушений. Но одно из предприятий торговли решено закрыть по суду. Его проверяющие назвали объектом, который потенциально может стать «братской могилой» в случае пожара. Речь идет о мебельном салоне «Уют», который располагается на федеральной трассе Р-256.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 23 апреля Генпрокуратура обнародовала результаты проверок торговых центров по всей стране. Фигурирует в них и Бердск.

«Прокурором Бердска по результатам проверки одного из объектов выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности (отсутствие автоматической установки пожаротушения, эвакуационных выходов из подвала и т. д.). По результатам проверки в суд направлено исковое заявление о запрете осуществления торговой деятельности организацией до устранения нарушений пожарного законодательства. Заявление находится на рассмотрении», — сообщили в Генеральной прокуратуре.

Владелец магазина «Уют» Михаил Овсепян, известный в Бердске бизнесмен и депутат горсовета, заявил «Курьер. Среда. Бердск», что официального известия о судебном иске из прокуратуры он не получал. Пока мебельный салон работает, а Овсепян исправляет нарушения, выявленные в ходе проверки.

— Мне сказали о «грубейших нарушениях. Я хотел бы выяснить, что такое «грубейшие». Выход должен располагаться за 2 метра, чтобы люди могли бежать туда при пожаре. Но там рядом стоит стол или стул. Так его можно легко отодвинуть. Это грубейшее нарушение? Открыли одну створку двери и измерили рулеткой — 90 см, а надо 120. Так почему вы вторую створку не открываете? Написали нарушения. В тамбуре мы обшили сайдингом, который имеет сертификат. Но оказывается, что им можно только дома обшивать. Как так? У нас есть пожарная сигнализация. Но нашли один огнетушитель без шланга — его кто-то украл. Это «грубейшее нарушение»? — вопрошает Михаил Овсепович.

Он, конечно, переживает, по поводу трагедии, случившейся в Кемеров 25 марта, когда в огне погибло 60 человек, но считает, что после пожара в «Зимней вишне» бизнес необоснованно обложили проверками.

— Бизнесмены будет страдать. Проверяют для галочки — ищут нарушения, чтобы показать, что хорошо проверяют. Если бы проверяли мебельный салон «Уют» и не нашли бы нарушений, их с работы всех бы выгнали, — полагает предприниматель.

По его мнению, определенные структуры сделают хорошие деньги на обучении противопожарной безопасности сотрудников коммерческих компаний. 1200 рублей стоит курс — «денежный поток пошел», рассуждает Михаил Овсепян.

— В стране кризис, давайте друг друга понимать. Если есть действительно грубейшие нарушения, безусловно, надо закрывать и давать время на устранение. Но если просто диван надо отодвинуть, чтобы проходить — это не грубейшие нарушения. У нас дверь открывается внутрь, а не наружу. Это исправить — час работы, — заявил Михаил Овсепович, оценив, что максимум за 10 дней он сможет исправить все обнаруженные недостатки в мебельном салоне.

В тот же ряд он поставил требование налоговой инспекции покупать лицензионные программы за 200 тыс. рублей, ежегодную смену кассовых аппаратов. На кого он должен подать в суд за отсутствие в свободной продаже огнетушителей — их нет в магазинах.

— Высасывают деньги из предпринимателей. Спорить бесполезно. А ведь мы платим налоги, из которых получают зарплату и пожарные, и прокуратура. Мы день и ночь думаем, как удержать бизнес. Ведь никто не дает кредиты под божеские проценты. У меня ладно… А ведь требуют от некоторых соорудить огромные лестницы, которые строят миллионы. У людей нет таких денег. Они закрывают бизнес, вешают объявление «Продаю». Надо человеку дать возможность исправить, а не закрывать. Я согласен на это. Мы три минуты в сутки думаем о бизнесе, а все стальное время — о проверках и кризисе, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Овсепян.

По его словам, бердская прокуратура дала ему время устранить нарушения, и пока о закрытии «Уюта» речь не идет. Но он настроен пессимистически — закрыть бизнес:

— Все равно торговля не идет. Люди дома не строят, мебель не покупают. Потихоньку все надо закрывать. Вместо 100 рублей теперь имею 30. Я бы хотел, чтобы к бизнесменам относились по-человечески. Мы все патриоты, мы хотим приносить пользу, давать рабочие места, платить налоги. Стараемся, чтобы было красиво и комфортно. Приятно, когда люди ходят по магазинам, покупают. А то сразу берут очень высокий тон: все, закрываем.

Он предлагает каждый год проводить проверки пожарной безопасности в местах с массовым скоплением людей, но хочет, чтобы они проходили «без эмоций» с возможностью исправить в реальные сроки.