AnimalGrow — природный биостимулятор для здоровья животных

Времена, когда поголовье изводили ради большого количества яиц или мяса, давно прошли. Современная фармацевтика позволяет природным путем увеличить прирост животных и количество продуктов, которые они дают. Для этого не придется изводить скот или издеваться над птицей.

Препарат AnimalGrow – это порошкообразный биостимулятор, который добавляют к основной пище для животных. В ее состав входят полезные вещества, которые улучшают качество корма и позволяют организму усваивать его полностью. Также добавка улучшает здоровье скота, значительно увеличивает его продуктивность. Об исследованиях препарата можно прочитать на сайте https://tutknow.ru/animals/11652-animal-grow-stimulyator-rosta-zhivotnyh.html.

Как работает AnimalGrow?

Этот биостимулятор имеет комплексное действие. Он работает с организмом и его системами в целом, что позволяет животным чувствовать себя лучше. Итак, добавка работаетв таких направлениях:

Быстрый и безболезненный набор мышечной массы. Происходит он без каких-либо анаболиков или стероидных веществ, поэтому здоровье и самочувствие не страдает.

Устранение вирусных заболеваний, а также вывод и уничтожение различных паразитов.

Улучшение метаболизма и пищеварительных процессов, сохранение баланса микрофлоры кишечника.

Защита от нескольких групп болезней пищеварительного тракта.

Ускорение и увеличение объемов усвоения из пищи полезных веществ, витаминов, минералов и микроэлементов.

Улучшение и ускорение восстановления воспроизводства скота после отела.

Благоприятно сказывается на здоровье и развитии молодого скота.

Делает питание сбалансированным и полезным.

Увеличение уровня продуктивности животных (яйца, удои и проч.).

Повышение иммунитета и устойчивости к разным заболеваниям.

Таким образом, препарат позволяет отказаться от многочисленных пищевых добавок и витаминных инъекций. Также он позволяет сократить количество потребляемого корма за счет сбалансированности.

Стоит отметить, что в состав добавки входит мультиэнзимный комплекс ферментов, которые способствуют быстрому усвоению полезных веществ. Также порошок обеспечивает организм животных органическими кислотами и нуклеопептидами, которые стимулируют регенерацию клеток и усиливают защитные механизмы.

И последний момент – наличие в составе природных компонентов (фенхель, артишок, гуарана и проч.). Они стимулируют продуктивность и сохраняют баланс витаминов и минералов.