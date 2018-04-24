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AnimalGrow — природный биостимулятор для здоровья животных

Любой фермер знает, что от здоровья и общего состояния животных напрямую зависит доход предприятия.

24.04.2018 Нет комментариев

AnimalGrow природный биостимулятор для здоровья животныхВремена, когда поголовье изводили ради большого количества яиц или мяса, давно прошли. Современная фармацевтика позволяет природным путем увеличить прирост животных и количество продуктов, которые они дают. Для этого не придется изводить скот или издеваться над птицей.

Препарат AnimalGrow – это порошкообразный биостимулятор, который добавляют к основной пище для животных. В ее состав входят полезные вещества, которые улучшают качество корма и позволяют организму усваивать его полностью. Также добавка улучшает здоровье скота, значительно увеличивает его продуктивность. Об исследованиях препарата можно прочитать на сайте https://tutknow.ru/animals/11652-animal-grow-stimulyator-rosta-zhivotnyh.html.

Как работает AnimalGrow?

Этот биостимулятор имеет комплексное действие. Он работает с организмом и его системами в целом, что позволяет животным чувствовать себя лучше. Итак, добавка работаетв таких направлениях:

Быстрый и безболезненный набор мышечной массы. Происходит он без каких-либо анаболиков или стероидных веществ, поэтому здоровье и самочувствие не страдает.

  • Устранение вирусных заболеваний, а также вывод и уничтожение различных паразитов.
  • Улучшение метаболизма и пищеварительных процессов, сохранение баланса микрофлоры кишечника.
  • Защита от нескольких групп болезней пищеварительного тракта.
  • Ускорение и увеличение объемов усвоения из пищи полезных веществ, витаминов, минералов и микроэлементов.
  • Улучшение и ускорение восстановления воспроизводства скота после отела.
  • Благоприятно сказывается на здоровье и развитии молодого скота.
  • Делает питание сбалансированным и полезным.
  • Увеличение уровня продуктивности животных (яйца, удои и проч.).
  • Повышение иммунитета и устойчивости к разным заболеваниям.

AnimalGrow природный биостимулятор для здоровья животныхТаким образом, препарат позволяет отказаться от многочисленных пищевых добавок и витаминных инъекций. Также он позволяет сократить количество потребляемого корма за счет сбалансированности.

Стоит отметить, что в состав добавки входит мультиэнзимный комплекс ферментов, которые способствуют быстрому усвоению полезных веществ. Также порошок обеспечивает организм животных органическими кислотами и нуклеопептидами, которые стимулируют регенерацию клеток и усиливают защитные механизмы.

И последний момент – наличие в составе природных компонентов (фенхель, артишок, гуарана и проч.). Они стимулируют продуктивность и сохраняют баланс витаминов и минералов.


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