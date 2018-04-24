Тонувшего рыбака достали из полыньи спасатели в Бердске
159 тыс. рублей ежемесячно принесут счастье россиянину
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Ливни с грозами и сильным ветром надвигаются на Бердск
Вандализм в парке Победы возмутил мэра Бердска
Наказывать за исполнение санкций США в России хочет Госдума
Продлили маршрут автобуса №2 до нового кладбища в Бердске
Утонул Renault с четырьмя девушками в Искитимском районе
В досудебном порядке хочет предотвратить угрозу закрытия магазина «Уют» депутат Бердска