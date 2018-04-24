Продлили маршрут автобуса №2 до нового кладбища в Бердске

Новый автобусный маршрут №23 «Юго-Восточный-новое кладбище» вызвал интерес у жителей Бердска. Ведь раньше такого не было, утверждают бердчане.

Напомним, в апреле «Курьер. Среда. Бердск» напечатал новое расписание дачных автобусов, среди которых был маршрут «Микрорайон Юго-Восточный-новое кладбище». Всего четыре маршрута туда и четыре обратно ежедневно на период с 21 апреля по 14 октября.

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, это не новое направление, а всего лишь продление маршрута №2.

-Если зимой автобус идет только до Юго-Восточного микрорайона, то летом он следует до СНТ «Бытовик», — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Нятина.