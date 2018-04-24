Эмоции через фотографию выразили жители Бердска

Пасмурное утро – лучшее освещение для начинающих фотографов. На снимке идеальный цвет лица, нет бликов и ненужного пересвета. Как оказалось субботник утром, среди жителей Бердска есть много талантливых фотографов. Насладиться работами горожане смогли в Городском доме культуры. Там 21 апреля прошел открытый фотоконкурс «Кадр-2018» в рамках 13-ого городского фестиваля «Творчество».

Фестиваль стал традицией в городе: «Творчество» проводится в Бердске с 1996 года. Он объединяет цикл различных конкурсов по творческим направлениям. Инициаторами проведения выступили отдел культуры и управление образования Бердска. Именно они поставили цель сохранить и расширить творческую составляющую города.

Каждый, кто проходил мимо ГДК в это утро, смог насладиться громкой музыкой, которая заманивала к себе посетителей. И тот, кто отважился проверить, что за праздник проходит в здании, видел стойку регистрации, за которой сидела женщина, ласково приглашая гостей в малый зал.

На пластиковых синих сидениях уже расположились участники, которых пригласили, чтобы вручить подарки и дипломы за работы. Позади всех стояла стойка-стенд с фотографиями. Сверху подписи – обозначение возрастных групп: «8-15 лет», «15-30 лет» и «31-80 лет».

Перед взрослыми и маленькими гостями зала выступили начальник отдела культуры Оксана Мокриенко и директор Городского центра культуры и досуга Елена Исламовна.

— Хочется поблагодарить вас за то, что приняли участие, – улыбается Оксана Михайловна – Все мы уже привыкли снимать на гаджеты, и фотографии остаются на телефонах, а иногда переносятся на компьютер. Но очень важно, чтобы фотографии были распечатаны, чтобы их посмотрели. Это воспоминание, которое дорого каждому из нас.

— Целая жизнь – наши фотографии. От куда мы бы знали историю наших семей, – отмечает Елена Ивановна. – И сегодня новая волна возрождения к семейным ценностям, ностальгическая тоска по настоящим, большим фоторамкам. И только вы, истинные энтузиасты фотодела, сохраняете традицию. Я с удовольствием приветствую вас!

В микрофон звучит важная фраза: «Что сегодня ценно в нашей жизни? Это наши эмоции, которые остаются с вами». Именно они запечатлены на фотографии, которые мы можем пронести с собой в течении всей жизни.

После вдохновляющих речей, участники дождались вручения дипломов.

Всего на фотоконкурс было отправлено около 150 работ. Их рассматривали в четырех номинациях: «Бердск в лицах», «Ретро фотография», «Мои путешествия» и «Моя семья». Каждому участнику был вручен «Диплом участника конкурса». На мероприятии также присваивались звания «Гран-при» и «Лауреат».

Каждого участника оценивали по ряду критериев: качество фотографии, техническое и художественное исполнение, оригинальность, информационная содержательность и соответствие выбранной теме.

«Курьер. Среда. Бердск» узнал, откуда участники черпали свое вдохновение и нужно ли быть профессионалом с весомым стажем, чтобы отправлять свои работы в фотоконкурсы.

— Я участвовала впервые, – улыбается дипломант Ольга Панькина. – Мне рассказала подружка о конкурсе. В итоге поискала и выставила пару работ. Фотографировать я начала после рождения первого ребенка. Вдохновение пришло. Почти все мои фото сделаны на смартфон. Надеюсь, когда-нибудь перейду на фотоаппарат и мои работы станут намного качественнее. Я прислала фотографии по темам «путешествие», «семья» и родной Бердск. Но ближе всего – это фотографии моих детей с дедушкой.

— Я представила во всех номинациях работы, – рассказывает Альбина Мальцева. – Я начала очень серьезно заниматься фотографией полгода назад и люблю это дело. Мне нравится запечатлеть то, что интересно и что меня волнует. Мы подготовили серию ретро-фотографии: переодевались, нашли наши эксклюзивные вещи и сфотографировались. Были и сюжетные кадры и те, которые мне на самом деле были дороги. Для конкурса я использовала минимум обработки, только для придания ретро стиля. Я принимала участие первый раз, но буду отправлять свои работы и в следующий!

— На фотографии меня вдохновил мой дедушка и путешествие на Сахалин, – делиться ученик школы №12 Алексей Кан. – Это то место, где он живет. Там были красивые виды. Казалось, что сочетание природы и коренного жителя довольно неплохо будут смотреться на фотографии. Материал был снят давно: в 2016 или 2017 году. Большее время заняла обработка: я решил добавить зернистость, чтобы создать эффект пленочного фотоаппарата и придать черно-белый стиль фото. Вообще я теоретик: люблю технику, знаю некоторые принципы как снимать, но фотографировать – очень редко получается.

В конце дипломантов пригласили на общее фото, на котором на память запечатлели улыбки участников открытого городского фотоконкурса «Кадр-2018».