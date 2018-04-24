Не готовы к выходу автобусов дачные дороги в Бердске

Холодная весна стала причиной задержки выхода автобусов на некоторые дачные направления в Бердске.

На прошлой неделе комиссия обследовала дороги, по которым движется общественный транспорт. Муниципальную сеть и маршруты дачных сообщений.

По словам начальника одела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, все выявленные недостатки уличной дорожной сети зафиксировали, и направили предписание на их устранения в УЖКХ. Обследование дачных маршрутов проводилось, в первую очередь, для определения даты открытия и необходимых работ.

— По результатам обследования было установлено, что к запуску готовы лишь дороги по двум автобусным маршрутам. Это маршруты, которые проходят по асфальтовому покрытию: до водозабора и СНТ «Бытовик». В субботу, 21 апреля, на водозабор уже ходили три автобуса, а до нового кладбища автобус №2 совершил четыре рейса. Остальные дороги, к сожалению, пока не позволяют проехать не только автобусам, но и любому другому транспорту, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Нятина.

Необходимо, чтобы остальные дороги, ведущие к садовым обществам, просохли. Затем по ним должен пройти грейдер. И лишь только после этого можно будет запускать общественный транспорт. Сейчас пока такой возможности нет. Кое-где еще остались лед, колеи, дороги разбиты, отметила Нятина.

В конце этой недели комиссия опять отправится на обследование дачных дорог.

— Может, удастся открыть еще маршруты. На первомайские выходные люди хотят привести в порядок дачные участки, — пояснила Надежда Валерьевна.