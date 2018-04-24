Утонул Renault с четырьмя девушками в Искитимском районе
В досудебном порядке хочет предотвратить угрозу закрытия магазина «Уют» депутат Бердска
Не готовы к выходу автобусов дачные дороги в Бердске
Эмоции через фотографию выразили жители Бердска
Нефть марки Brent перевалила за $75 впервые за три года
Каждую проданную бутылку алкоголя отследит Росалкогольрегулирование
Проваливается новостройка возле парка Победы в Бердске
Дополнительные электрички пустят на лето через Бердск
G7 введет новые санкции против России из-за Донбасса
Защита обжалует решение суда об аресте экс-директора КБУ Бердска Кожина