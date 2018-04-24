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Нефть марки Brent перевалила за $75 впервые за три года

Саудовская Аравия обогнала по добыче нефти Россию, которая удерживала первое место 11 месяцев.

24.04.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

Нефть марки Brent перевалила за $75 впервые за три года

Россия производит нефти примерно 9,533 млн барр/сут

Цена за баррель нефти марки Brent превысила $75 впервые с 26 ноября 2014 года, свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи. В 22:22 по московскому времени цена июньских фьючерсов на североморскую Brent выросла на 1,34% до $75,04 за баррель, а июньских фьючерсов на марку WTI — до $68,97 за баррель.

На рост котировок влияет, в том числе, обострение ситуации на Ближнем Востоке, в частности, новости о гибели лидера йеменских хуситов — главы Высшего политического совета Йемена Салеха ас-Саммада в результате авиаудара ВВС Саудовской Аравии.

Также сегодня стало известно, что в феврале 2018 года Саудовская Аравия обогнала Россию по добыче нефти. Россия удерживала первое место 11 месяцев, производя примерно 9,533 млн барр/сут. В феврале 2018 года добыча Саудовской Аравии выросла примерно до 9,982 млн барр/сут., что позволило ей выйти на первое место по нефтедобыче в мире, передает Ъ.


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