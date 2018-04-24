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Кинезио тейпы на лицо

Кинезио ленты для лица востребованы за счет мягкого, но эффективного эффекта лифтинга, искючающего травматизацию.

24.04.2018 Нет комментариев

Кинезио тейпы на лицоКинезиотейпирование лица – новый, но уже набравший популярность метод.

Коррекция второго подбородка;

  • Лифтинг верхнего века;
  • Разглаживание гусиных лапок, носогубных и межбровных складок, морщин на лбу и шее;
  • Устранение отеков и синяков.

Преимущества тейпирования лица

Основные достоинства тейпирования: процесс тейпирования проходит абсолютно безболезненно, анестезия не требуется;

появление кровоподтеков, синяков и других побочных явлений, которые могут появляться при других эстетических процедурах, исключены;

эффект подтяжки и омоложения способом кинезиотейпирования достигается без хирургического вмешательства.

Главный плюс эстетического кинезиотейпирования – доступность. Кинезио тейпы для лица продаются по привлекательной цене: качественный корейский тейп обойдется в 650 рублей в интернет-магазине. Он также экономичен – одного рулона хватает на 25-30 процедур.

Как работает тейп для лица

Принцип работы тейпа заключается в следующем:

на кожу наносится и фиксируется кинезио пластырь, оказывающий воздействие на мышцы лица, заставляющий их сокращаться и расслабляться;

мышечный тонус приходит в норму, при этом на кожном покрове разглаживаются неровности, а под ним улучшается циркуляция жидкости. Морщинки разглаживаются, а отеки исчезают.

Как грамотно выбрать тейп для лица

Рекомендуется выбирать для лица пластыри корейского производства. Они состоят из эко-хлопка, не вызывающего аллергических реакций. BBTape LITE обладает более мягким клеем, подходящим для тейпирования лица и шеи. Обратите внимание, что нельзя применять для лица тейпы из нейлона и спортивные пластыри.

Правила наложения кинезио лент на лицо

Процедуру стоит начать с очищения лица и очищения кожи. Перед фиксацией мышцы лица рекомендуется расслабить массажем. Тейпированием лица занимаются косметологи, но с помощью инструкции возможно зафиксировать кинезио тейп самостоятельно.

В зависимости от желаемого результата, лента на коже закрепляется на время от получаса до 8-9 часов. Не мочите и не дергайте ленту, чтобы снять ее: в противном случае на коже останется слой клея. Если у вас низкие болевой порог, мы рекомендуем снимать аппликации, смочив ленту жидкостью для снятия.

Кинезио ленты можно накладывать на разные участки тела и с варьирующимся натяжением, все зависит от цели тейпирования. Ширина кинезио пластыря определяется индивидуально: 5 см можно резать на более тонкие полоски. Используя этот метод, косметологи разработали эффективные и безопасные процедуры омоложения и подтяжки кожи.


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