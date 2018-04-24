Каждую проданную бутылку алкоголя отследит Росалкогольрегулирование

Росалкогольрегулирование с 1 июля 2018 года вводит в ЕГАИС обязательный поштучный учет алкогольной продукции. Это станет очередным этапом развития ЕГАИС и позволит обеспечить прослеживаемость движения каждой единицы алкогольной продукции от производителя до конечного потребителя. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили в ведомстве.

— В настоящее время ЕГАИС содержит информацию о производителе, виде алкогольной продукции, а также объеме партии. Впоследствии партия алкогольной продукции может быть отгружена нескольким поставщикам, и отследить, куда отправилась конкретная бутылка, невозможно. Мы ее можем увидеть только уже в момент розничной продажи. Однако, мы столкнулись с тем, что недобросовестные предприниматели подделывают федеральные марки на пути продукции от производителя до розницы: зачастую добросовестная розница пытается продать такую продукцию в разных местах и даже регионах. ЕГАИС блокирует такие попытки. В 2017 году ЕГАИС заблокировала реализацию 23,1 млн единиц нелегальной алкогольной продукции. При этом доказать вину организации, поставившей в розницу контрафакт, практически невозможно. С введением поштучного марочного учета это станет возможным, — сообщил руководитель МРУ Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу Алексей Крупин.

Он уточнил, что введение поштучного учета касается исключительно маркируемой алкогольной продукции, а в отношении этилового спирта, спиртосодержащей продукции и не маркируемой алкогольной продукции все остается без изменений.

С целью плавного перехода всех участников алкогольного рынка на поштучный учет, продукция, находящаяся на остатках участников алкогольного рынка на 1 июля 2018 года, и полученная от других участников рынка без указания цифровых идентификаторов (или в неполном количестве), будет вводиться в поштучный учет постепенно и войдет в него к установленному сроку. Срок будет определен после 1 июля 2018 года, исходя из находящихся на рынке остатков.

Дополнительно, с целью уменьшения затрат производителей и импортеров на штрихкодирование марок и переноса освободившихся ресурсов на поштучный учет, Росалкогольрегулирование вводит в 2018 году марки нового образца.