Дополнительные электрички пустят на лето через Бердск

Для организации в летний период перевозок пассажиров в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги АО «Экспресс-пригород» по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с 29 апреля назначает дополнительные пригородные поезда. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил пресс-секретарь Западно-Сибирского филиала РЖД Михаил Лыкосов.

На Южном направлении:

– №6609 Новосибирск – Искитим ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:32, прибытие на станцию Искитим в 9:56;

– №6610 Искитим – Новосибирск ежедневно, отправление со станции Искитим в 10:16, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:41;

– №6657 Новосибирск – Искитим ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 14:09, прибытие на станцию Искитим в 15:28;

– №6658 Искитим – Новосибирск ежедневно, отправление со станции Искитим в 16:27, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:52;

– №6622 Искитим – Новосибирск ежедневно, отправление со станции Искитим в 18:41, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:08.

Указанные пригородные поезда останавливаются в Бердске. Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород».