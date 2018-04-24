G7 введет новые санкции против России из-за Донбасса

Страны «Большой семерки» могут ввести новые санкции против РФ из-за ситуации в Донбассе. Об этом говорится в обнародованном в понедельник совместном заявлении глав МИД этих стран и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которое распространил МИД Канады.

«Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России», — отметили политики в итоговом коммюнике после завершения встречи глав МИД стран G7 в Торонто.

Они отметили, что «семерка» полностью поддерживает Украину и выступает за ее территориальную целостность «в пределах ее международно признанных границ». Также министры осудили ситуацию с правами человека в Крыму.

Страны «Большой семерки» по-прежнему обвиняют Россию в дестабилизации ситуации в мире, но выражают готовность к сотрудничеству с Москвой. Об этом также говорится в совместном заявлении, передает ТАСС.

«Мы привержены защите и продвижению международной системы, основанной на правилах. Она выступает против безответственного и дестабилизирующего поведения России, в том числе [против ее] вмешательства в демократические системы других стран, — отметили политики. — Несмотря на это, мы будем продолжать сотрудничать с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем».

Министры также призвали Россию выполнять свои международные обязательства, невыполнение которых, как отмечают авторы коммюнике, «крайне негативно сказывается на перспективах конструктивного сотрудничества», и пообещали «пристально следить» за этим в преддверии саммита лидеров «семерки» в Квебеке.

Кроме того, главы МИД и Федерика Могерини призвали Россию предоставить информацию о нервно-паралитическом веществе, которым в Солсбери якобы был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

«Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери. Россия должна предоставить полную и исчерпывающую информацию по программе по разработке «Новичка» в Организацию по запрещению химического оружия согласно своим международным обязательствам. Мы призываем Россию следовать своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия, а также обязанностям постоянного члена Совета Безопасности ООН по поддержанию международного мира и безопасности», — говорится в тексте.

В заявлении подчеркивается, что страны Группы семи разделяют позицию Великобритании, обвинившей Россию в причастности к инциденту в Солсбери, и придерживаются мнения, что «не существует другого альтернативного объяснения» этих событий.

Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходила в Торонто с 22 по 23 апреля. 23-24 апреля здесь проходят переговоры министров внутренних дел и безопасности. Канада в 2018 году председательствует в «семерке», 8-9 июня она примет саммит G7.