Проваливается новостройка возле парка Победы в Бердске

Жители считают, что строители бетоном пытаются залить провалы грунта
Провалы под новостройкой №15 по ул. Спортивной заметили жители соседнего дома в Бердске. Они считают, что начали сбываться их худшие опасения.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», более двух лет жители дома №13 по ул. Спортивной пытаются остановить строительство многоэтажки рядом со своим домом. Их аргумент: строительство принесет сплошные проблемы. Дети нескольких многоэтажек, а также воспитанники клуба по месту жительства «Орленок» лишатся места для игры, занятий спортом и прогулок. Другой вопрос касается безопасности жителей не только дома №13, но и соседних — №11 и 9 по ул. Спортивной. Многоэтажки построены на болоте. Невооруженным глазом видно, что в доме №13 разрушается подвал и стены. Жители боятся, что при строительстве многоэтажки их дома могут получить еще большие разрушения, а то и вовсе сложиться, как «карточные домики».
Противники стройки разослали десятки жалоб и обращений, на месте строительства побывало несколько комиссий. Жалобы отсылали дважды в приемную президента РФ Владимира Путина.
Минстрой Новосибирской области выявил нарушения закона в предоставлении участка под стройку и потребовал от бердской власти отменить строительство и обратиться в Совет депутатов с инициативой об отмене решения о зонировании. Требования не исполнили.
В июле 2017 года на строительной площадке начались работы. Ненадолго были приостановлены, когда на месте побывали представители Заксобрания и замминистра по строительству Новосибирской области.
Суд отказал министерству строительства Новосибирской области в иске о признании недействительным выданного разрешения на строительство дома по ул. Спортивная, 15.
В начале марта этого года инициативная группа побывала на приеме у прокурора Новосибирской области и написала жалобу на незаконное, по их мнению, строительство. Второе заявление бердчане бердчане отослали врио губернатора Новосибирской области.
Публичные слушания по изменению зонирования земельного участка, расположенного на перекрестке ул. Пушкина и Спортивной, прошли в конце марта в бердской горадминистрации. Власть предложила поменять статус земельного участка с территории парков и скверов на многоэтажную жилую застройку. Когда на этом месте строители возвели уже семь этажей.
После проведения формальных слушаний члены инициативной группы, выступающие против строительства 9-этажки, передали заявления на имя главы Бердска Евгения Шестернина и в комиссию по проведению публичных слушаний, в которых требовали соблюсти закон, наказать виновных, вернуть землю и снести строение.
— На углу новостройки провалился грунт, строители пытаются залить его бетоном. Привезли миксер, в окошко подвала вставили и вливали туда цемент или бетон. Мы предупреждали, что в этом месте нельзя строить, а нас никто не слушал, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» 23 апреля члены инициативной группы, выступающей против строительства девятиэтажки на ул. Спортивной.
помню дом за почтой строился. Дыкть, там такой фундамент залили, что даже если земля поплывет, дом поплывет целиком как корабль)) Во всяком случае так говорили.
5 2
Да и поплывёт! Модная тенденция, кстати говоря! Вот океанские яхты же делают из железобетона. http://propertyturkey.ru/stroymaterialy/yahta-iz-gelezobetona.htm
0 1
УДАЛЕНО за CapsLock
0 1
Везде одни провалы Может быть Боженька всю Россию целиком, возьмёт да отправит в Ад
4 7
Фиксируйте причастных чиновников сегодня — когда завалится, все будут отползать и рассказывать, что разрешений никто не давал!
12 2
Столько негодования жителей близлежащих домов там выплеснулось…даже Дом(предмет неодушевленный)со стыда под землю провалится решил.
3 6
Бредятина полнейшая
Если дом строился зимой и цоколь прикопали зимой, то грунт и должен просесть . Если грунт был мерзлый, то это естественный процесс, таяния в нем льда или снега при положительной температуре
А миксер может подавал бетон, чтобы стены подвала штукатурить
Понятное дело , что счас недовольные этой стройкой будут сидеть в окопе и выискивать « доказательства» , типа они были правы!!!!
Экспертизу заказывайте и доказывайте, а так, нечего из под кустов орать
3 3
А смысл туда просто так заливать бетон?
В таких случаях нужно его заливать под давлением, ибо усадка грунта всё равно продолжится. Ну зальют они туда тонны бетона, он пойдет дальше в низ, если еще свяжется с фундаментом дома — будет дополнительным балластом для этого угла. Или в лучшем случае просто будет бетонная бляха под фундаментом на расстоянии пары сантиметров.
Просто так грунт не проваливается и просто так его не вымывает. Я не строитель, но я не вижу отмостки. Может еще не время ее делать, но она выполняет водоотводные функции для фундамента, защищая землю возле него от чрезмерного набора влаги.
1 1
Никакого вреда другим домам этот дом принести не может, если только не находится от них на расстоянии 2 и менее метра. Зачем фото с осадкой грунта обратной засыпки, оно нормально просело. Протрамбовать еще со щебнем и все. Осадка здания приводит к трещинам в стенах, которых я на фото не вижу. В подвал обычно бетон подают для заливки плиты пола по грунту. Привет бдительным бабушкам!
0 1
Почему-то в Бердске не видно того, что на строительной площадке выполняют вертикальную планировку с отсыпкой песком.
В других городах — такая подготовка всегда видна. Особенно на болотистых участках. Отсыпают морем песка! и поднимают жилые кварталы с комплексом инфраструктуры и коммуникаций. А наши точечные застройки — какое-то издевательство над людьми, среда которых превращается в муравейник без удобств.
0 1