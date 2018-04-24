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Проваливается новостройка возле парка Победы в Бердске

Более двух лет назад бердчане предупреждали: нельзя строить дом на болоте. Их опасения, видимо, начинают сбываться — грунт проседает.

24.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Светланы Талочко 10 коммент.

Проваливается новостройка возле парка Победы в Бердске

Жители считают, что строители бетоном пытаются залить провалы грунта

Провалы под новостройкой №15 по ул. Спортивной заметили жители соседнего дома в Бердске. Они считают, что начали сбываться их худшие опасения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», более двух лет жители дома №13 по ул. Спортивной пытаются остановить строительство многоэтажки рядом со своим домом. Их аргумент: строительство принесет сплошные проблемы. Дети нескольких многоэтажек, а также воспитанники клуба по месту жительства «Орленок» лишатся места для игры, занятий спортом и прогулок. Другой вопрос касается безопасности жителей не только дома №13, но и соседних — №11 и 9 по ул. Спортивной. Многоэтажки построены на болоте. Невооруженным глазом видно, что в доме №13 разрушается подвал и стены. Жители боятся, что при строительстве многоэтажки их дома могут получить еще большие разрушения, а то и вовсе сложиться, как «карточные домики».

Противники стройки разослали десятки жалоб и обращений, на месте строительства побывало несколько комиссий. Жалобы отсылали дважды в приемную президента РФ Владимира Путина.

Минстрой Новосибирской области выявил нарушения закона в предоставлении участка под стройку и потребовал от бердской власти отменить строительство и обратиться в Совет депутатов с инициативой об отмене решения о зонировании. Требования не исполнили.

В июле 2017 года на строительной площадке начались работы. Ненадолго были приостановлены, когда на месте побывали представители Заксобрания и замминистра по строительству Новосибирской области.

Суд отказал министерству строительства Новосибирской области в иске о признании недействительным выданного разрешения на строительство дома по ул. Спортивная, 15.

В начале марта этого года инициативная группа побывала на приеме у прокурора Новосибирской области и написала жалобу на незаконное, по их мнению, строительство. Второе заявление бердчане бердчане отослали врио губернатора Новосибирской области.

Публичные слушания по изменению зонирования земельного участка, расположенного на перекрестке ул. Пушкина и Спортивной, прошли в конце марта в бердской горадминистрации. Власть предложила поменять статус земельного участка с территории парков и скверов на многоэтажную жилую застройку. Когда на этом месте строители возвели уже семь этажей.

После проведения формальных слушаний члены инициативной группы, выступающие против строительства 9-этажки, передали заявления на имя главы Бердска Евгения Шестернина и в комиссию по проведению публичных слушаний, в которых требовали соблюсти закон, наказать виновных, вернуть землю и снести строение.

Проваливается новостройка возле парка Победы в Бердске

— На углу новостройки провалился грунт, строители пытаются залить его бетоном. Привезли миксер, в окошко подвала вставили и вливали туда цемент или бетон. Мы предупреждали, что в этом месте нельзя строить, а нас никто не слушал, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» 23 апреля члены инициативной группы, выступающей против строительства девятиэтажки на ул. Спортивной.


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(10) Комментариев

  1. a.danilov

    помню дом за почтой строился. Дыкть, там такой фундамент залили, что даже если земля поплывет, дом поплывет целиком как корабль)) Во всяком случае так говорили.

    Thumb up 5 Thumb down 2

  2. сергей

    УДАЛЕНО за CapsLock

    Thumb up 0 Thumb down 1

  3. Аноним

    Везде одни провалы :-D Может быть Боженька всю Россию целиком, возьмёт да отправит в Ад =-O

    Thumb up 4 Thumb down 7

  4. Гость

    Фиксируйте причастных чиновников сегодня — когда завалится, все будут отползать и рассказывать, что разрешений никто не давал! :(

    Thumb up 12 Thumb down 2

  5. Аноним

    Столько негодования жителей близлежащих домов там выплеснулось…даже Дом(предмет неодушевленный)со стыда под землю провалится решил.

    Thumb up 3 Thumb down 6

  6. Аноним

    Бредятина полнейшая
    Если дом строился зимой и цоколь прикопали зимой, то грунт и должен просесть . Если грунт был мерзлый, то это естественный процесс, таяния в нем льда или снега при положительной температуре
    А миксер может подавал бетон, чтобы стены подвала штукатурить
    Понятное дело , что счас недовольные этой стройкой будут сидеть в окопе и выискивать « доказательства» , типа они были правы!!!!
    Экспертизу заказывайте и доказывайте, а так, нечего из под кустов орать

    Thumb up 3 Thumb down 3

  7. 123

    А смысл туда просто так заливать бетон?

    В таких случаях нужно его заливать под давлением, ибо усадка грунта всё равно продолжится. Ну зальют они туда тонны бетона, он пойдет дальше в низ, если еще свяжется с фундаментом дома — будет дополнительным балластом для этого угла. Или в лучшем случае просто будет бетонная бляха под фундаментом на расстоянии пары сантиметров.

    Просто так грунт не проваливается и просто так его не вымывает. Я не строитель, но я не вижу отмостки. Может еще не время ее делать, но она выполняет водоотводные функции для фундамента, защищая землю возле него от чрезмерного набора влаги.

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  8. Аноним

    Никакого вреда другим домам этот дом принести не может, если только не находится от них на расстоянии 2 и менее метра. Зачем фото с осадкой грунта обратной засыпки, оно нормально просело. Протрамбовать еще со щебнем и все. Осадка здания приводит к трещинам в стенах, которых я на фото не вижу. В подвал обычно бетон подают для заливки плиты пола по грунту. Привет бдительным бабушкам!

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  9. Зелёная

    Почему-то в Бердске не видно того, что на строительной площадке выполняют вертикальную планировку с отсыпкой песком.
    В других городах — такая подготовка всегда видна. Особенно на болотистых участках. Отсыпают морем песка! и поднимают жилые кварталы с комплексом инфраструктуры и коммуникаций. А наши точечные застройки — какое-то издевательство над людьми, среда которых превращается в муравейник без удобств.

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