Проваливается новостройка возле парка Победы в Бердске

Провалы под новостройкой №15 по ул. Спортивной заметили жители соседнего дома в Бердске. Они считают, что начали сбываться их худшие опасения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», более двух лет жители дома №13 по ул. Спортивной пытаются остановить строительство многоэтажки рядом со своим домом. Их аргумент: строительство принесет сплошные проблемы. Дети нескольких многоэтажек, а также воспитанники клуба по месту жительства «Орленок» лишатся места для игры, занятий спортом и прогулок. Другой вопрос касается безопасности жителей не только дома №13, но и соседних — №11 и 9 по ул. Спортивной. Многоэтажки построены на болоте. Невооруженным глазом видно, что в доме №13 разрушается подвал и стены. Жители боятся, что при строительстве многоэтажки их дома могут получить еще большие разрушения, а то и вовсе сложиться, как «карточные домики».

Противники стройки разослали десятки жалоб и обращений, на месте строительства побывало несколько комиссий. Жалобы отсылали дважды в приемную президента РФ Владимира Путина.

Минстрой Новосибирской области выявил нарушения закона в предоставлении участка под стройку и потребовал от бердской власти отменить строительство и обратиться в Совет депутатов с инициативой об отмене решения о зонировании. Требования не исполнили.

В июле 2017 года на строительной площадке начались работы. Ненадолго были приостановлены, когда на месте побывали представители Заксобрания и замминистра по строительству Новосибирской области.

Суд отказал министерству строительства Новосибирской области в иске о признании недействительным выданного разрешения на строительство дома по ул. Спортивная, 15.

В начале марта этого года инициативная группа побывала на приеме у прокурора Новосибирской области и написала жалобу на незаконное, по их мнению, строительство. Второе заявление бердчане бердчане отослали врио губернатора Новосибирской области.

Публичные слушания по изменению зонирования земельного участка, расположенного на перекрестке ул. Пушкина и Спортивной, прошли в конце марта в бердской горадминистрации. Власть предложила поменять статус земельного участка с территории парков и скверов на многоэтажную жилую застройку. Когда на этом месте строители возвели уже семь этажей.

После проведения формальных слушаний члены инициативной группы, выступающие против строительства 9-этажки, передали заявления на имя главы Бердска Евгения Шестернина и в комиссию по проведению публичных слушаний, в которых требовали соблюсти закон, наказать виновных, вернуть землю и снести строение.

— На углу новостройки провалился грунт, строители пытаются залить его бетоном. Привезли миксер, в окошко подвала вставили и вливали туда цемент или бетон. Мы предупреждали, что в этом месте нельзя строить, а нас никто не слушал, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» 23 апреля члены инициативной группы, выступающей против строительства девятиэтажки на ул. Спортивной.