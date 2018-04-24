Защита обжалует решение суда об аресте экс-директора КБУ Бердска Кожина

Адвокат Евгений Нахабин, представлявший в суде интересы бывшего директора бердского Комбината бытовых услуг Александра Кожина, подал апелляционную жалобу в областной суд. Защита не согласна с решением бердского суда, арестовавшего Кожина. Об этом сегодня, 24 апреля, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал адвокат Нахабин.

— Защита Кожина подала апелляционную жалобу в областной суд в установленные законом сроки. Мы не согласны с решением, поскольку считаем, что Кожин вполне мог бы находиться под домашним арестом во время расследования уголовного дела, — прокомментировал Евгений Александрович «Курьер. Среда. Бердск».

С момента заключения Александра Кожина под стражу прошло 4 дня. Суд вынес такое определение 20 апреля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального Комбината бытовых Александр Кожина услуг 19 апреля возбудила и. о. руководителя бердского следственного отдела СКР Варе Шаванова.

Его, а также неустановленное лицо из числа руководителей ООО «СтройРегионСервис», обвиняют по ч. 3 ст. 286 и ч. 5 ст. 33 УК РФ. Следствие полагает, что в 2017 году Кожин при пособничестве кого-то из СРС превысил должностные полномочия — снизил задолженность строительной компании за воду и стоки на сумму 20 млн 604 тыс. 781 рубль. Что причинило муниципальному предприятию, а значит, и городу, существенный ущерб и повлекло, по оценке гособвинителя Анны Беловой, тяжкие последствия.

54 летний Александр Кожин был задержан в полдень 19 апреля по подозрению в преступлениях против государственной власти и интересов органов местного самоуправления. Сразу в присутствии адвоката он заявил, что не считает себя виновным. Тем не менее, Следственный комитет предъявил ему обвинение и допросил его уже в статусе обвиняемого в тот же день.

Старший помощник прокурора Бердска Анна Белова убеждена, что следствие собрало достаточно доказательств, свидетельских показаний, изобличающих Александра Кожина, поэтому настаивала в суде, где представляла обвинение, на его аресте. По ее мнению, деяния Кожина имеют общественно опасные последствия.

— По сведениям ФСБ России, обвиняемый может активно противодействовать расследованию уголовного дела, предпринимать меры, направленные на уничтожение доказательств, — зачитала ходатайство об аресте Белова.

Она напомнила суду, что против Кожина уже возбуждено аналогичное уголовное дело. По версии следствия, при пособничестве гендиректора МК «Сибиряк» Владимира Дыненкова и замруководителя муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича в период с ноября 2017-го по январь 2018 года незаконно снизил сумму оплаты за потребленную воду на 169 млн 819 тыс. рублей. Это повлекло значительный ущерб муниципальному образованию.

Когда 27 марта Кожина задержали первый раз — по делу МК «Сибиряк», его не стали лишать свободы, выпустив под подписку о невыезде. Второе уголовное дело обвинение расценивает как рецидив.

Инкриминируемая статья предполагает наказание до 10 лет лишения свободы. Предвидя такой большой срок заключения, обвиняемый может скрыться от следствия.

— Учитывая тяжесть совершенного преступления, у следствия есть основания полагать, что Кожин с целью избежать уголовной ответственности скроется от следствия и суда, — аргументировала Белова.

По ее словам, свидетелями по делу являются бывшие подчиненные Кожина. И как показали оперативные результаты ФСБ, он продолжает поддерживать с ними отношения, интересуется сведениями о финансово-экономической деятельности КБУ. Это Белова расценила как осуществление контроля и потенциальную возможность уничтожения доказательств по уголовному делу.

— Учитывая, что на сегодняшний день не все сотрудники МУП КБУ, администрации Бердска и ООО «СтройРегионСервис» допрошены, оставаясь на свободе, Кожин может оказывать давление на свидетелей с целью изменить их показания. Кроме того, из предоставленных ФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности следует, что Кожин имеет влиятельные знакомства с высокопоставленными должностными лицами правительства Новосибирской области, с которыми у него была встреча, а также с представителями правозащитных организаций, — высказалась гособвинитель.

В качестве довода в пользу ареста и содержания в СИЗО Анна Белова напомнила, что при избрании меры пресечения в виде подписке о невыезде 27 марта Кожин обязался не препятствовать проведению расследования, не оказывать давления на свидетелей. Но ФСБ предоставило доказательства того, что Кожин взятые на себя обязательства не исполнял.

— У следствия есть основания полагать, что, оставаясь на свободе, Кожин не будет выполнять условия надлежащего поведения, угрожать свидетелям, уничтожить вещественные доказательства, препятствовать производству по уголовному делу. Следствие считает невозможным избрание Кожину меры пресечения в виде домашнего ареста. Так ФСБ представила материалы о противодействии Кожина следствию, о попытке вмешательства в ход расследования, — настаивала гособвинитель.

Кожиин проживает совместно со своей супругой, в связи с чем, считает обвинение, не будет полной или частичной изоляции его от общества. Он сможет использовать мобильный телефон жены, на которую ограничения на использование средств связи не распространяются.

Следствие считает несостоятельными ссылки защиты на плохое состояние здоровья. Поскольку при ухудшении самочувствия его могут перевести в специальное медицинское учреждение ФСИН. Наличие какого-либо заболевания само по себе не может служить препятствием для заключения обвиняемого под стражу.

На всех этих основаниях следствие и обвинение ходатайствовало перед судом об аресте Кожина на два месяца с содержанием его под стражей в СИЗО №1 Новосибирска.

Адвокат Евгений Нахабин просил Шаванову предоставить доказательства того, что его подзащитный Кожин давит на свидетелей или собирается им угрожать. Он не согласился с выводами следствия, что знакомство с высокопоставленными правительственными чиновниками является основанием для ареста.

Нахабин передал суду положительные характеристики и медицинские справки Кожина. Вместе с тем и следствие ходатайствовало приложении к материалам дела справку о посещении Кожиным фитнес-клуба и об отсутствии записей о вызове ему в ИВС скорой помощи.

Автор видео Анастасия Солодкова



Вера Шаванова сослалась на оперативные данные ФСБ, которые изложены в ходатайстве.

— Это является основанием для противодействию следствию. Такие знакомства… Есть доказательства того, что Кожин встречается с высокопоставленными должностными лицами Новосибирской области, обсуждает возможные схемы уклонения от уголовного преследования, — привела свои доводы и. о. руководителя бердского отдела СКР.

Александр Кожин тоже просил суд не направлять его в СИЗО, опровергая все по доводы обвинения о противодействии следствию в том числе через знакомых в органах власти региона:

— Я одно скажу. Я действительно звонил высокопоставленным людям с одной целью. Получается так, что я сейчас безработный… Я просил помочь устроить меня на работу. Моя просьба была услышана. Мне помогли. 27 апреля я должен был устроиться на работу — на один из заводов по производству оборудования.

Автор видео Анастасия Солодкова



Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обвиняемый жаловался суду на сложное финансовое положение своей семьи после его увольнения из КБУ. Именно поэтому задействовал свои связи в областном правительстве, чтобы найти работу. Напомним, что в свое время Кожин был вице-мэром Новосибирска.

Но вместо работы на заводе он этапирован в СИЗО. Судья Татьяна Васюхневич удовлетворила ходатайство следствия и арестовала Кожина на срок до 19 июня.