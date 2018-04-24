Отказаться от летних отпусков просят чиновников правительства Новосибирской области

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников попросил членов регионального правительства скорректировать график отпусков и перенести свой отдых с лета на осень и зиму 2018 года.

Эту просьбу он пояснил масштабной работой и сжатыми сроками, которые предстоят в связи с поручениями президента Владимира Путина по развитию Академгородка, передает Ъ.

«Коллеги, не обессудьте, но попрошу скорректировать график отпусков на 2018 год и свой отдых перенести на осень и зиму этого года», — сказал он на аппаратном совещании в облправительстве.

Напомним, что по итогам встречи с учеными сибирского отделения РАН Владимир Путин поручил правительству Новосибирской области совместно с Российской академией наук и до 30 сентября подготовить и представить план развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок. Также глава государства поручил разработать меры по проведению синхротронно-нейтронных исследований, включая создание синхротронного ускорителя в новосибирском Академгородке.

«Хотелось бы пояснить насколько масштабная работа нас ждет в короткий период времени. Даже в отношении чисто научного проекта — строительство синхротронного ускорителя. С момента появления этого объекта появляется центр оказания услуг по различным направлениям науки — физики, медицины, микробиологии, материаловедения», — сказал врио губернатора. По его словам, услугами центра будут пользоваться действующие предприятия.

«Фактически, это бизнес-проект. Кроме того, это серьезная работа для машиностроения и нашего строительного комплекса. У наших предприятий есть возможность поучаствовать в изготовлении этих сооружений (синхротронных ускорителей) в Новосибирской и Московской областях. Это более 80 млрд руб. Безусловно, это дополнительная загрузка высокотехнологичными заказами наших промышленников», — сказал Андрей Травников.

Разработка плана развития научного центра Новосибирска, по его словам, предусматривает развитие всех аспектов — расширение территории, развитие научной базы, социальной инфраструктуры, транспортных коммуникаций.

Разработка плана развития научного центра Новосибирска, по его словам, предусматривает развитие всех аспектов — расширение территории, развитие научной базы, социальной инфраструктуры, транспортных коммуникаций.

«Тех коллег, которые не ожидают, что проект их затронет, я бы призвал не расслабляться. Работа предстоит большая и разносторонняя», — сказал господин Травников.

Кроме того, в сентябре пройдут губернаторские выборы. А Андрей Травников, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», высказал намерение баллотироваться на пост главы Новосибирской области.