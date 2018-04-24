Новые майские указы на ₽10 трлн подпишет Путин после инаугурации

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией, после инаугурации 7 мая президент намерен подписать указ, в котором будут расписаны задачи на ближайшие шесть лет. Речь, в частности, идет о развитии системы здравоохранения, образования, а также инфраструктуры, на что планируется дополнительно потратить порядка 10 трлн руб. ($162 млрд). Все это должно привести к «решительному прорыву» в повышении уровня жизни граждан, заявили источники.

По словам источников Bloomberg, сама цифра в 10 трлн руб. появилась лишь в последние недели и может быть пересмотрена. При этом основные траты власти запланировали на период после 2020 года, передает РБК.

Собеседники агентства, которые говорили на правах анонимности, указали, что такие траты будут сопряжены с необходимостью урезать расходы в других областях и искать дополнительные источники дохода. Речь, по их словам, может идти о повышении налогов и введении нового 4-процентного налога на продажи. Однако собеседники Bloomberg указали, что эта мера пока не одобрена.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не прокомментировал Bloomberg информацию о планах властей.

О начале подготовки новой редакции майских указов Путин рассказал 16 марта на встрече с работниками здравоохранения в Санкт-Петербурге. Там же глава государства подвел итоги исполнения своих аналогичных поручений 2012 года. Тогда одной из важнейших составляющих указов, по словам президента, «являлся уровень заработной платы в сфере здравоохранения».

Перечень его поручений по итогам послания Федеральному собранию в 2018 году Кремль обнародовал также 16 марта. Согласно им администрация президента должна будет подготовить указ по «повышению уровня жизни граждан, устойчивому росту их реальны​х доходов», а также «росту уровня пенсий выше инфляции и снижению вдвое уровня бедности в стране». Также в России по поручению Путина по аналогии с указами 2012 года должны быть разработаны новые «национальные цели». Они должны появиться в образовании, здравоохранении, строительстве жилья, дорог и малом бизнесе.

27 марта глава Счетной палаты Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства финансов заявила о том, что на реализацию стратегических задач, поставленных Путиным в рамках послания Федеральному собранию, в течение ближайших шести лет дополнительно потребуются 8 трлн руб. При этом она указала, что для этого необходимы темпы роста экономики выше 4% в год. «Существующие сегодня госпрограммы не охватывают ресурсы регионов», — подчеркнула Голикова.