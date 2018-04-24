Не могут обеспечить свои семьи отцы в Бердске

В Центре «Юнона» мамы с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, всегда получат материальную, психологическую и правовую поддержки
Попадают в кризис из-за недостатка средств для существования только что родившие мамы в Бердске. Большинство из них проживают с биологическими отцами своих детей, но те не предпринимают или не могут предпринять какие-либо действия, чтобы их ребенок ни в чем не нуждался. И тогда мамы идут искать поддержку в Центре помощи семье и детям «Юнона».
По словам заведующей отделением помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Юноны» Светланы Талочко, половина из всех мам, обратившихся в их Центр, просили материальную помощь. И они ее получали.
— Мы включаем в работу все ресурсы, в том числе и благотворителей. Помогаем мамам вещами, подгузниками. Недавно в Центр обратилась бердчанка и сообщила, что у нее остались детское питание и памперсы, и она готова отдать это нуждающимся. Другая мама рассказала, что готова подарить детскую коляску тем, у кого в ней есть потребность. Мы дали их контакты мамочкам, которым нужны были детское питание и коляска, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Талочко.
При работе с женщинами вскрывается пласт проблем, накопившихся в семье, отмечает Светлана Ивановна. Например, женщина до беременности имела постоянную работу со стабильным заработком, ее сожитель перебивался случайными заработками. Женщина ушла в декрет, родила ребенка, но ее мужчина так ничего и не поменял в своей жизни. А семью обеспечивать некому, ведь раньше это делала его сожительница.
— Как это ни странно звучит, но приходится мотивировать взрослых мужчин на то, чтобы они работали, и мы помогаем им найти работу. Иногда это получается, иногда нет. Некоторые ни в какую не хотят менять свою жизнь. Иногда супруги приходят к другому решению. Жена выходит на работу, а муж сидит дома с детьми, — пояснила Талочко.
Очень важно, чтобы мамы помнили, что они являются законными представителями своих детей, и поэтому должны защищать их права, акцентировала Светлана Ивановна. Нужно забыть о своей гордыне и установить отцовство для своего малыша — у него есть право жить в полной семье.
Статья называется -«Не могут обеспечить свои семьи отцы в Бердске».
Далее описывают финансовые трудности молодых мам в декрете и что Юнона оказывает посильную помощь.
А заканчивается статья так:
«Очень важно, чтобы мамы помнили, что они являются законными представителями своих детей, и поэтому должны защищать их права, акцентировала Светлана Ивановна. Нужно забыть о своей гордыне и установить отцовство для своего малыша — у него есть право жить в полной семье.»
Никак не связанные между собой куски.
Причем тут гордыня матери и установление отцовства? Статья была не о проблемах установления отцовства и неполных семьях! Здесь как раз и отцы в наличии и семьи полные — просто отцы не могут или не хотят обеспечить собственных детей.
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
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«Большинство из них проживают с биологическими отцами своих детей, но те не предпринимают или не могут предпринять какие-либо действия, чтобы их ребенок ни в чем не нуждался.»
Спасибо Галина за совершенно корректное и точное понятие: «биологический отец»!
Такие не достойны слов «мужчина», «отец семейства» и тем более «папа»
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забыть о своей гордыне и установить отцовство для своего малыша — у него есть право
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угу, чтоб совсем без средств остаться. потому что система взыскания сложных алиментов не работает. совсем.
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К сожалению, это так. У нас проще матерью одиночкой быть: хоть какие-то деньги. У меня ребёнок отца 9 лет не видел и помощи никакой. А ему 10) Какое там взыскание, ничего нет. А здесь… даже проживая рядышком с ребёнком, отказываться ему помочь нормально расти и развиваться… Я не понимаю.
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