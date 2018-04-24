Не могут обеспечить свои семьи отцы в Бердске

Попадают в кризис из-за недостатка средств для существования только что родившие мамы в Бердске. Большинство из них проживают с биологическими отцами своих детей, но те не предпринимают или не могут предпринять какие-либо действия, чтобы их ребенок ни в чем не нуждался. И тогда мамы идут искать поддержку в Центре помощи семье и детям «Юнона».

По словам заведующей отделением помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Юноны» Светланы Талочко, половина из всех мам, обратившихся в их Центр, просили материальную помощь. И они ее получали.

— Мы включаем в работу все ресурсы, в том числе и благотворителей. Помогаем мамам вещами, подгузниками. Недавно в Центр обратилась бердчанка и сообщила, что у нее остались детское питание и памперсы, и она готова отдать это нуждающимся. Другая мама рассказала, что готова подарить детскую коляску тем, у кого в ней есть потребность. Мы дали их контакты мамочкам, которым нужны были детское питание и коляска, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Талочко.

При работе с женщинами вскрывается пласт проблем, накопившихся в семье, отмечает Светлана Ивановна. Например, женщина до беременности имела постоянную работу со стабильным заработком, ее сожитель перебивался случайными заработками. Женщина ушла в декрет, родила ребенка, но ее мужчина так ничего и не поменял в своей жизни. А семью обеспечивать некому, ведь раньше это делала его сожительница.

— Как это ни странно звучит, но приходится мотивировать взрослых мужчин на то, чтобы они работали, и мы помогаем им найти работу. Иногда это получается, иногда нет. Некоторые ни в какую не хотят менять свою жизнь. Иногда супруги приходят к другому решению. Жена выходит на работу, а муж сидит дома с детьми, — пояснила Талочко.

Очень важно, чтобы мамы помнили, что они являются законными представителями своих детей, и поэтому должны защищать их права, акцентировала Светлана Ивановна. Нужно забыть о своей гордыне и установить отцовство для своего малыша — у него есть право жить в полной семье.