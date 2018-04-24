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Дело поэта о возбуждении ненависти к атеистам прекращено в Краснодаре

Следователь признал, что стихотворение являлось «самовыражением» Дроздова и не было направлено на разжигание религиозной вражды.

24.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Дело поэта о возбуждении ненависти к атеистам прекращено в Краснодаре

В октябре в отношении Дроздова СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ

Следственный комитет в Краснодаре прекратил уголовное преследование поэта Максима Дроздова, подозревавшегося в возбуждении ненависти к атеистам. Об этом «Новой газете» сообщили адвокаты Международной правозащитной группы «Агора» Андрей Сабинин и Алексей Аванесян.

Следователь признал, что стихотворение являлось «самовыражением» Дроздова и не было направлено на разжигание ненависти и вражды к атеистам.

Следствие установило, что оно носит «ироничный характер, не призывает к каким-либо конкретным действиям, отсылает читателя к событиям далекого прошлого». В связи с этим дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

В мае прошлого года 42-летний Дроздов опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» шуточное стихотворение про учительницу, отрицающую Бога, которую общественность сжигает в выдуманной деревне.

В произведении были такие строки: «Зацвели в лесу пролески, вдалеке щебечет птичка. На костре со слабым треском догорает еретичка» и «Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!».

В октябре в отношении Дроздова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Сам поэт на допросах объяснял, что не хотел никого оскорблять своими стихами, а лишь использовал сатиру на действительность.


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