Автодор и ОНФ проверяют прошлогодний ремонт дорог в Бердске

Пригрозил увольнениями подчиненным мэр Бердска
На контроле над медициной настаивают россияне
Дело поэта о возбуждении ненависти к атеистам прекращено в Краснодаре
Упразднят должность уволившегося первого вице-мэра Бердска
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