Автодор и ОНФ проверяют прошлогодний ремонт дорог в Бердске

Представители Федерального управления автомобильных дорог и Общероссийского народного фронта посетили Бердск с рабочим визитом 20 апреля.

Их целью стало ознакомление с новыми объектами, которые будут отремонтированы в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году. Проверяющих сопровождал начальник бердского управления ЖКХ Владимир Захаров. Как сообщил он «Курьер. Среда. Бердск» в осмотре участвовал и подрядчик.

Также представители Автодора и ОНФ посетили объекты, работы на которых были проведены в прошедшем году, сообщили в пресс-центре мэрии.