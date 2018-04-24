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Автодор и ОНФ проверяют прошлогодний ремонт дорог в Бердске

Кроме того, гости осмотрели фронт работ для предстоящего дорожного ремонта.

24.04.2018 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска Один комментарий

Автодор и ОНФ проверяют прошлогодний ремонт дорог в Бердске

Проверяющие на ул. Ленина в Бердске

Представители Федерального управления автомобильных дорог и Общероссийского народного фронта посетили Бердск с рабочим визитом 20 апреля.

Их целью стало ознакомление с новыми объектами, которые будут отремонтированы в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году. Проверяющих сопровождал начальник бердского управления ЖКХ Владимир Захаров. Как сообщил он «Курьер. Среда. Бердск» в осмотре участвовал и подрядчик.

Также представители Автодора и ОНФ посетили объекты, работы на которых были проведены в прошедшем году, сообщили в пресс-центре мэрии.


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    На одного с лопатой 5 проверяющих

    Thumb up 0 Thumb down 1

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