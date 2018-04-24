США диктуют Дерипаске уйти из «Русала»

США могут снять санкции с «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией, заявили в Минфине страны.

«В соответствии с правилами OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами. — Прим. ред.), стороны, попавшие под санкции, могут быть удалены (из санкционного списка. — Прим. ред.), если они продемонстрируют изменение обстоятельств, которые привели к их включению в него», — говорится в пояснениях к санкционным документам.

Кроме того, США продлили период, в течение которого американские граждане и компании должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с «Русалом». Он истечет не 7 мая, а 23 октября. До этой же даты Минфин рассмотрит ходатайство об исключении компании из санкционного списка.

На фоне этих сообщений акции «Русала» начали расти.

Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал» попали под санкции США в начале апреля при расширении ограничительных мер против российских бизнесменов и связанных с ними компаний. Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими предприятиями для американских граждан.

В ответ на расширение антироссийских санкций группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий санкции против Соединенных Штатов. В частности, документ содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов. Помимо этого, проект предлагает приостановить сотрудничество России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Госдума рассмотрит документ 15 мая.