США диктуют Дерипаске уйти из «Русала»

США могут снять санкции с «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией, заявили в Минфине страны.
«В соответствии с правилами OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами. — Прим. ред.), стороны, попавшие под санкции, могут быть удалены (из санкционного списка. — Прим. ред.), если они продемонстрируют изменение обстоятельств, которые привели к их включению в него», — говорится в пояснениях к санкционным документам.
Кроме того, США продлили период, в течение которого американские граждане и компании должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с «Русалом». Он истечет не 7 мая, а 23 октября. До этой же даты Минфин рассмотрит ходатайство об исключении компании из санкционного списка.
На фоне этих сообщений акции «Русала» начали расти.
Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал» попали под санкции США в начале апреля при расширении ограничительных мер против российских бизнесменов и связанных с ними компаний. Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими предприятиями для американских граждан.
В ответ на расширение антироссийских санкций группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий санкции против Соединенных Штатов. В частности, документ содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов. Помимо этого, проект предлагает приостановить сотрудничество России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
Дерипаска, санкции и т. п. — это только часть успехов. На этой неделе новых прорывных успехов подвезли:
1. РФ ультимативно вынуждают переходить на американские стандарты в проектируемой лунной станции. Цитата: «Нас пока держат в проекте, но с большим удовольствием избавились бы. И не столько по политическим причинам, и даже не потому, что у нас другие стандарты и параметры оборудования, а потому, что мы обычно отстаем по всем технологическим циклам изготовления космической техники и до сих пор не имеем утвержденной на уровне «Роскосмоса» или правительства программы своего участия в этом проекте.» https://ria.ru/space/20180423/1519190888.html
2. Новость от «стратегических партнёров»: «подтвердились слухи об окончательном выходе Индии из проекта. Авторитетное военно-техническое издание Jane’s заявило, что индийская сторона, включая советника по национальной безопасности Аджита Довала и министра обороны Санджайте Митру, уведомила россиян об отказе от FGFA. В качестве причины сворачивания программы длиной в 11 лет называют проблемы технологического и финансового плана.
Ранее индийцы неоднократно давали понять, что, по их мнению, перспективный боевой самолет не отвечает заявленным требованиям. Это, в частности, касается малозаметности — ключевого параметра для истребителя пятого поколения. Кроме того, как заявляет индийская сторона, требованиям нового поколения не соответствуют радары. Следует добавить, что устанавливаемый сейчас на машины двигатель АЛ-41Ф1 эксперты также не считают соответствующим пятому поколению.»
Кто там остался из тех, с кем РФ вырвется в прогрессивное будущее в пику англосаксам и объединённой европе? Человек-Шаман?
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По сути, если Россия пойдет на такую сделку (а особо деваться некуда), то возникнет именно прецедент: вначале наложение крайне жестких по последствиям санкций, затем — ультиматум, и после его выполнения — возвращение на исходные. США, фактически ничего не теряя, получают требуемый результат.
В чем прецедентность ситуации? В том, что её можно распространить на любой сюжет, включая и самого Путина. Теперь он поставлен перед фактом: любой преемник может попасть в такое же положение: США достаточно после ухода Путина со своего поста ввести абсолютно неподъемные для убитой им же России санкции (по совершенно любому, вплоть до надуманного, поводу), после чего предложить аналогичный выход: выдача Путина в обмен на снятие этих санкций. И любой его преемник будет вынужден решать ту же самую задачу.
Теперь сценарий Дерипаски будет висеть над Путиным постоянно. С другой стороны, США демонстрируют российской элите, что выход из сложившейся тупиковой обстановки всё-таки есть. Уберите одного-единственного человека, сдайте его, и значительная часть проблем для вас закончится. Не всех, конечно, и не для всех, но иное продолжение будет все равно хуже. И бомбить будут по площадям, ковровым методом. Господь на том свете разберется, кто из вас сторонник западных ценностей. (c)
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